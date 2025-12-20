La Main Tendue fortement sollicitée durant les Fêtes de fin d’année

La section Nord-Ouest de l’association, qui assure les premiers secours émotionnels, fait face ...
La Main Tendue fortement sollicitée durant les Fêtes de fin d’année

La section Nord-Ouest de l’association, qui assure les premiers secours émotionnels, fait face à une hausse de 50% des appels par rapport au reste de l’année. Les jeunes sollicitent de plus en plus ses services.

La Main Tendue répond aux appels au 143 tous les jours de la semaine et 24h sur 24. (Photo d'archives) La Main Tendue répond aux appels au 143 tous les jours de la semaine et 24h sur 24. (Photo d'archives)

La période des fêtes s'annonce chargée pour La Main Tendue Nord-Ouest. La section régionale de l’association, qui assure les premiers secours émotionnels, voit les appels augmenter de moitié par rapport au reste de l’année. Il arrive que le téléphone sonne entre 70 et 80 fois par jour, selon Christophe Amstutz, directeur de La Main Tendue Nord-Ouest. Celui-ci remarque aussi que de plus en plus de jeunes, qui se sentent perdus et désorientés, sollicitent ses services.

Christophe Amstutz : « On a toujours plus de jeunes qui nous appellent, qui sont confrontés à des problèmes du quotidien et qui ont besoin d’une écoute empathique. »

Ecouter le son

La section régionale doit toujours composer avec un manque de bénévoles, ce qui ne lui permet pas toujours d’étoffer ses effectifs durant cette période plus chargée.

Si vous cherchez de l'aide, vous pouvez appeler le 143 ou vous rendre sur le site internet de La Main Tendue. /mbe-sbm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Raconter le combat jurassien pour « Unir le Jura, de Boncourt à La Neuveville »

Raconter le combat jurassien pour « Unir le Jura, de Boncourt à La Neuveville »

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 17:21

Des figures du Parlement ont vécu leur dernière séance

Des figures du Parlement ont vécu leur dernière séance

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 11:19

Personne héliportée après un accident en Ajoie

Personne héliportée après un accident en Ajoie

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 10:33

Accident sans gravité à Courroux

Accident sans gravité à Courroux

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 05:50

Articles les plus lus

Nouveau record pour le Sapin solidaire

Nouveau record pour le Sapin solidaire

Région    Actualisé le 19.12.2025 - 19:18

Accident sans gravité à Courroux

Accident sans gravité à Courroux

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 05:50

Personne héliportée après un accident en Ajoie

Personne héliportée après un accident en Ajoie

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 10:33

Des figures du Parlement ont vécu leur dernière séance

Des figures du Parlement ont vécu leur dernière séance

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 11:19

Des secteurs de la route Biaufond-Les Bois pourraient passer à 30 km/h

Des secteurs de la route Biaufond-Les Bois pourraient passer à 30 km/h

Région    Actualisé le 19.12.2025 - 18:15

Nouveau record pour le Sapin solidaire

Nouveau record pour le Sapin solidaire

Région    Actualisé le 19.12.2025 - 19:18

Accident sans gravité à Courroux

Accident sans gravité à Courroux

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 05:50

Personne héliportée après un accident en Ajoie

Personne héliportée après un accident en Ajoie

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 10:33

Les instances judiciaires ont défini leurs présidences pour 2026

Les instances judiciaires ont défini leurs présidences pour 2026

Région    Actualisé le 19.12.2025 - 16:24

Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

Région    Actualisé le 19.12.2025 - 16:50

Des secteurs de la route Biaufond-Les Bois pourraient passer à 30 km/h

Des secteurs de la route Biaufond-Les Bois pourraient passer à 30 km/h

Région    Actualisé le 19.12.2025 - 18:15

Nouveau record pour le Sapin solidaire

Nouveau record pour le Sapin solidaire

Région    Actualisé le 19.12.2025 - 19:18