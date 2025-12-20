La Main Tendue fortement sollicitée durant les Fêtes de fin d’année

La section Nord-Ouest de l’association, qui assure les premiers secours émotionnels, fait face à une hausse de 50% des appels par rapport au reste de l’année. Les jeunes sollicitent de plus en plus ses services.
La période des fêtes s'annonce chargée pour La Main Tendue Nord-Ouest. La section régionale de l’association, qui assure les premiers secours émotionnels, voit les appels augmenter de moitié par rapport au reste de l’année. Il arrive que le téléphone sonne entre 70 et 80 fois par jour, selon Christophe Amstutz, directeur de La Main Tendue Nord-Ouest. Celui-ci remarque aussi que de plus en plus de jeunes, qui se sentent perdus et désorientés, sollicitent ses services.
Christophe Amstutz : « On a toujours plus de jeunes qui nous appellent, qui sont confrontés à des problèmes du quotidien et qui ont besoin d’une écoute empathique. »
La section régionale doit toujours composer avec un manque de bénévoles, ce qui ne lui permet pas toujours d’étoffer ses effectifs durant cette période plus chargée.
Si vous cherchez de l'aide, vous pouvez appeler le 143 ou vous rendre sur le site internet de La Main Tendue. /mbe-sbm