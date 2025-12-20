Raconter le combat jurassien pour « Unir le Jura, de Boncourt à La Neuveville »

« Unir le Jura, de Boncourt à La Neuveville » est le nouveau livre de Pierre Philippe, mémoire vivante de la Question jurassienne. L’ouvrage retrace l’histoire du mouvement d’unification et de ses enjeux, des origines à aujourd’hui. Il rassemble plus de 280 articles rédigés pour « Le Jura Libre », organe du mouvement autonomiste jurassien, chacun accompagné d’une mise en contexte destinée à en faciliter la lecture et la compréhension.





Un engagement qui débute à l’âge de 14 ans

Âgé de 92 ans, le Dr Pierre Philippe, ancien pédiatre, est une figure incontournable de l’histoire du Jura et de la lutte pour son autonomie. Il a vécu et participé à de nombreux moments clés de la Question jurassienne, de l’affaire Moeckli en 1947 jusqu’aux récents votes sur l’appartenance de Moutier au canton du Jura. Il avait déjà évoqué cette histoire dans la chronique « Notre passé nous montre le chemin » sur RFJ, mettant en lumière la manière dont des épisodes anciens continuent d’influencer le présent.

Son engagement débute très tôt, à l’âge de 14 ans. Déjà, Pierre Philippe a le sentiment que l’histoire est en marche. « J’ai retrouvé le brouillon d’une préface écrite en 1950 pour une histoire à publier du séparatisme jurassien », explique-t-il, proposant aujourd’hui ce texte aux lecteurs « dans sa fraîcheur d’antan ».