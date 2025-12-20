Raconter le combat jurassien pour « Unir le Jura, de Boncourt à La Neuveville »

Pierre Philippe, témoin privilégié de l’histoire jurassienne, publie un ouvrage rassemblant plusieurs centaines d’articles écrits pour « Le Jura Libre » entre 1949 et 2019. Le Delémontain y retrace le combat jurassien et entend transmettre cette mémoire à « ceux qui viennent après ».
« Unir le Jura, de Boncourt à La Neuveville » est le nouveau livre de Pierre Philippe, mémoire vivante de la Question jurassienne. L’ouvrage retrace l’histoire du mouvement d’unification et de ses enjeux, des origines à aujourd’hui. Il rassemble plus de 280 articles rédigés pour « Le Jura Libre », organe du mouvement autonomiste jurassien, chacun accompagné d’une mise en contexte destinée à en faciliter la lecture et la compréhension.
Un engagement qui débute à l’âge de 14 ans
Âgé de 92 ans, le Dr Pierre Philippe, ancien pédiatre, est une figure incontournable de l’histoire du Jura et de la lutte pour son autonomie. Il a vécu et participé à de nombreux moments clés de la Question jurassienne, de l’affaire Moeckli en 1947 jusqu’aux récents votes sur l’appartenance de Moutier au canton du Jura. Il avait déjà évoqué cette histoire dans la chronique « Notre passé nous montre le chemin » sur RFJ, mettant en lumière la manière dont des épisodes anciens continuent d’influencer le présent.
Son engagement débute très tôt, à l’âge de 14 ans. Déjà, Pierre Philippe a le sentiment que l’histoire est en marche. « J’ai retrouvé le brouillon d’une préface écrite en 1950 pour une histoire à publier du séparatisme jurassien », explique-t-il, proposant aujourd’hui ce texte aux lecteurs « dans sa fraîcheur d’antan ».
Une préface déjà écrite en 1950
Comprendre le passé pour appréhender l’avenir
Dans « Unir le Jura, de Boncourt à La Neuveville », Pierre Philippe explore la trajectoire du mouvement autonomiste, des premiers engagements militants à l’évolution des revendications politiques ayant conduit à la création du canton du Jura, puis aux efforts menés pour rapprocher encore les régions francophones. Une démarche guidée par la conviction que la compréhension du passé éclaire l’avenir : « Avec ce livre je raconte ce qu’il s’est passé. Et ça donne un fond de compréhension de monde, sans lequel il ne ferait pas de sens. Si j’ai publié ces textes, c’est parce qu’il y a un intérêt à les transmettre à d’autres puisque le temps passe. »
L’ouvrage contient environ un tiers des articles rédigés par l’auteur pour « Le Jura Libre », signés sous le pseudonyme de Rambévaux. « Il fallait que les gens ne sachent pas tout de suite qui avait écrit certains articles. Et puis, j’aimais bien ce nom de Rambévaux. C’est une rue delémontaine où j’allais me promener avec ma grand-mère quand j’étais gosse. » Pierre Philippe se pose en « raconteur » de la naissance du canton du Jura, dont le drapeau est « son petit frère » écrit-il avec malice dans son ouvrage. Puisque c’est son père, Etienne, qui l’a imaginé et qui fût décrit par Roland Béguelin comme « le père du drapeau jurassien ». /tna