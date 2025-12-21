À Delémont, le cabaret vit à la cave

À Delémont, le cabaret vit à la cave

Depuis 3 ans, la Compagnie Vol de Nuit propose des « Soirées Étincelles » à la Cave à Jazz. Des spectacles qui mettent le cabaret à l’honneur et qui rencontrent un succès grandissant.

Les artistes qui se sont produits ce week-end à la Cave à Jazz. (Photo : Soirées Etincelles) Les artistes qui se sont produits ce week-end à la Cave à Jazz. (Photo : Soirées Etincelles)

Le cabaret trouve son public à Delémont. Depuis 2023, la compagnie Vol de Nuit propose des « Soirées Étincelles ». Quatre fois par année, ces soirées proposent au public de la Cave à Jazz de découvrir un spectacle mêlant différentes disciplines du cabaret : effeuillage, chant, stand up, danse ou performances artistiques. La 10e édition a lieu ce week-end. Depuis vendredi et jusqu’à dimanche, trois soirées sous le signe de la « célébration ». « On souhaite proposer au public jurassien quelque chose d’un peu différent de ce qu’ils connaissent via les institutions plus habituelles », explique Eve Mittempergher, l’une des organisatrices de l’événement.

Eve Mittempergher : « On essaie d'avoir une vraie diversité sur scène. »

Un succès qui pousse à voir plus grand

La formule fonctionne et trouve son public. Démarrées il y a 3 ans, les « Soirées Étincelles » cartonnent et ce succès a poussé les organisatrices à revoir légèrement leur format. « On a démarré avec une demi-soirée qui suivait une soirée impro de la Compagnie Vol de Nuit. Ça a bien pris, alors on a fait une soirée complète, puis on s’est dit que c’était dommage de monter un spectacle pour une seule soirée, alors on en a fait deux. On s’est retrouvés pris d’assaut alors on a ouvert à trois soirées sur réservations. Et on a désormais un public régulier et toujours de nouvelles personnes, c’est un plaisir », se réjouit Eve Mittempergher. Un succès qui se constate soirée après soirée puisque la Cave à Jazz affiche très souvent complet, et qui s’explique notamment par la liberté offerte aux artistes, selon Eve Mittempergher. « On a toujours un axe politique, on essaie de défendre des valeurs militantes, écologistes, féministes, de gauche. Le cabaret propose ce joint entre divertissement, fun, paillettes et les choses importantes dont il faut parler. »

Les artistes en loges, la salle spécialement décorée attend le public. Les artistes en loges, la salle spécialement décorée attend le public.

« Le cabaret offre ce joint entre divertissement et les choses dont il faut parler. »

« La scène me permet de me libérer, de m’exprimer et de m’imposer »

Entre 10 et 15 artistes se produisent devant le public de la Cave à Jazz lors des soirées cabaret. « On a beaucoup de personnes queers, on essaie d’avoir une vraie diversité sur scène » explique Eve Mittempergher. Des professionnels de la scène, mais aussi des amateurs qui viennent pour la première fois sur scène. « On a à cœur de proposer un crash-test autant pour des pros que pour des amateurs et de permettre à tout le monde de trouver sa place dans nos soirées. »

Frédérique s’est lancée il y a quelques éditions avec un numéro d’effeuillage et de chant inspiré de Marilyne Monroe. « Pour ma première j’ai mis le paquet. J’ai tellement pris de plaisir que j’ai continué. Je pense que j’avais besoin de me célébrer, de faire la paix avec mon corps, explique-t-elle. La scène me permet de me libérer, de m’exprimer, de m’imposer et de montrer enfin qui je suis. » Les prochaines soirées « Soirées Étincelles » auront lieu en 2026. Plus d'informations sur le site de la Compagnie Vol de Nuit. /tna

« J’avais besoin de me célébrer. »

