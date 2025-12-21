À Delémont, le cabaret vit à la cave

« La scène me permet de me libérer, de m’exprimer et de m’imposer »

Entre 10 et 15 artistes se produisent devant le public de la Cave à Jazz lors des soirées cabaret. « On a beaucoup de personnes queers, on essaie d’avoir une vraie diversité sur scène » explique Eve Mittempergher. Des professionnels de la scène, mais aussi des amateurs qui viennent pour la première fois sur scène. « On a à cœur de proposer un crash-test autant pour des pros que pour des amateurs et de permettre à tout le monde de trouver sa place dans nos soirées. »

Frédérique s’est lancée il y a quelques éditions avec un numéro d’effeuillage et de chant inspiré de Marilyne Monroe. « Pour ma première j’ai mis le paquet. J’ai tellement pris de plaisir que j’ai continué. Je pense que j’avais besoin de me célébrer, de faire la paix avec mon corps, explique-t-elle. La scène me permet de me libérer, de m’exprimer, de m’imposer et de montrer enfin qui je suis. » Les prochaines soirées « Soirées Étincelles » auront lieu en 2026. Plus d'informations sur le site de la Compagnie Vol de Nuit. /tna