Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Le complexe delémontain de loisirs accueillera ses premiers visiteurs dès lundi lors d’une ...
Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Le complexe delémontain de loisirs accueillera ses premiers visiteurs dès lundi lors d’une ouverture partielle qui donnera accès au bowling, arcades, billards, karaoké, bar et café. L’ouverture complète du centre est prévue pour l’été 2026.

Le public pourra découvrir les nouvelles installations dès le 22 décembre. (Photo : Piqo Communication Sàrl)

Le Raiffeisen Parc accueillera ses premiers visiteurs avant Noël. Dans un communiqué transmis dimanche soir, les promoteurs indique que l’ouverture partielle du centre de loisirs delémontain se fera dès lundi. Les visiteurs auront accès à 2’400m2 d’espace avec bowling, arcades, billards, karaoké, bar et café. Le communiqué précise qu’un nombre limité de 300 personnes simultanées pourra entrer sur le site et que la réservation est fortement conseillée. « Pour nous, il aurait été préférable d’ouvrir le centre en une seule fois et pas par phasage. Toutefois, nous avons senti que l’attente des Jurassiens était forte et nous avons fait le maximum pour leur offrir une première tranche d’activités avant Noël », indique Diego Rohner, promoteur du projet, dans le communiqué.


2e phase dès février

Le reste des installations ouvrira ses portes par étapes dès le mois de février avec l’ouverture de l’espace Jumping Jack sur deux étages. Des terrains de tennis, de squash, de badminton, de padel et de pickleball seront également accessibles d’ici le mois de mars. Le centre prévoit également un espace restauration ainsi qu’un espace dédié à l’évènementiel qui pourra accueillir jusqu’à 2500 personnes. La 3e phase prévue entre mai et juin 2026 verra l’ouverture d’un hôtel et du Five Club. L’inauguration officielle est prévue pour l’été prochain selon le communiqué. /comm.tna


 

