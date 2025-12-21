Le marché de Noël a fait son retour à Moutier

Après trois ans d'absence, la manifestation s'est tenue à l'Ancien Stand. Elle a rassemblé une cinquantaine d'exposants durant trois jours. 

Le marché de Noël a enchanté l’Ancien Stand à Moutier. Les portes se sont fermées dimanche en fin d'après-midi. Près d’une cinquantaine d’exposants étaient présents durant ces trois jours. Une manifestation qui avait eu lieu pour la dernière fois en 2022. C’est l’association Mamzen Garden qui a décidé de relancer ce projet. « On a eu énormément de bons retours. Les gens ont été unanimes sur l'endroit et la féérie » se réjouit le gérant de l’organisation, Alain Roethlisberger. Fort cet engouement, la prochaine édition est déjà sur les rails. « Les dates sont envoyées pour l’année prochaine à la commune et tous les exposants ont signé », assure Alain Roethlisberger qui ajoute que l’objectif est de planifier la manifestation à nouveau durant le dernier week-end avant Noël. /sbo-tna

Alain Roethlisberger : « Les dates sont déjà envoyées à la commune et tous les exposants ont signé. »

