Une analyse pour mieux comprendre les accidents de ski

Des conseils pour éviter les accidents

Un bon équipement peut réduire les risques de blessure notamment au genou. Il faut donc porter une attention toute particulière, en début de saisons, sur le réglage des fixations ou encore l’adéquation des chaussures avec les fixations. Le comportement joue aussi un rôle important. « On a 90% des accidents de ski qui sont des accidents individuels, dans lesquels la surestimation et une vitesse excessive jouent un rôle important », indique Lucien Combaz. Il est donc recommandé d’adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités physique et à ses compétences techniques. Le port du casque a également son importance. Il peut éviter environ 30% des blessures à la tête. Pour les blessures restantes, le casque permet de réduire leur gravité. En Suisse, « 95% des usagers de pistes de ski portent un casque », précise Lucien Combaz. Le porte-parole du BPA ajoute, « il faut vraiment maintenir cette bonne habitude. On a pu lire dernièrement dans la presse des titres alarmistes qui disaient qu'au-delà de 20 km heure le casque ne protège plus. C'est un élément qui est simplement faux ». /sbo