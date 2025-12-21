Une analyse pour mieux comprendre les accidents de ski

Chaque année, les Suisses sont environ 3,5 millions à chausser les skis ou dévaler les pentes en snowboard de manière occasionnelle. Des hobbies qui ne sont pas sans risques. Le Bureau de prévention des accidents a récemment indiqué dans un communiqué que chaque année, on compte 62’000 blessés : 53’000 à ski et 9’000 à snowboard. 15 % subissent des blessures de gravité moyenne, qui les empêchent de travailler pendant un mois au minimum. S’y ajoutent 6 % de blessés graves, dont l’incapacité de travail est d’au moins trois mois. Les quelque 80 % restants subissent des blessures légères. « Cette analyse constitue la seule extrapolation de l'accidentalité globale liée à la pratique du ski et du snowboard. Pour l'élaborer, on s'est basé sur la statistique des assureurs accidents, d'une part, et sur les données de l'Observatoire suisse du sport sur le comportement de la population en matière de pratiques sportives », explique Lucien Combaz. Le porte-parole du BPA précise encore que les résultats de différents relevés effectués par le Bureau ont également été pris en compte.
Lucien Combat : « Il y a deux éléments qui influencent principalement les accidents. D'une part l'équipement et d'autre part le comportement ».
Des conseils pour éviter les accidents
Un bon équipement peut réduire les risques de blessure notamment au genou. Il faut donc porter une attention toute particulière, en début de saisons, sur le réglage des fixations ou encore l’adéquation des chaussures avec les fixations. Le comportement joue aussi un rôle important. « On a 90% des accidents de ski qui sont des accidents individuels, dans lesquels la surestimation et une vitesse excessive jouent un rôle important », indique Lucien Combaz. Il est donc recommandé d’adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités physique et à ses compétences techniques. Le port du casque a également son importance. Il peut éviter environ 30% des blessures à la tête. Pour les blessures restantes, le casque permet de réduire leur gravité. En Suisse, « 95% des usagers de pistes de ski portent un casque », précise Lucien Combaz. Le porte-parole du BPA ajoute, « il faut vraiment maintenir cette bonne habitude. On a pu lire dernièrement dans la presse des titres alarmistes qui disaient qu'au-delà de 20 km heure le casque ne protège plus. C'est un élément qui est simplement faux ». /sbo