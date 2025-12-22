Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Deux individus ont été interpellés dans le Val-de-Travers pour une tentative d’arnaque au faux ...
Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Deux individus ont été interpellés dans le Val-de-Travers pour une tentative d’arnaque au faux policier. Les suspects présumés avaient déjà agi dans les cantons du Jura et de Vaud, pour un préjudice total de 35’000 francs.

Deux suspects ayant agi dans le Jura notamment ont été interpellés récemment dans le Val-de-Travers, pour une nouvelle tentative d'arnaque au faux policier. (Photo : archives d'illustration) Deux suspects ayant agi dans le Jura notamment ont été interpellés récemment dans le Val-de-Travers, pour une nouvelle tentative d'arnaque au faux policier. (Photo : archives d'illustration)

Deux individus qui avaient sévi dans le Jura pour arnaque au faux policier ont été arrêtés. La police cantonale neuchâteloise annonce ce lundi leur interpellation. Arrêtés dans le Val-de-Travers, les deux jeunes hommes ont participé à une tentative d'escroquerie visant des personnes âgées, écrivent le Ministère public et la police. L’enquête a permis d’établir leur implication dans cinq tentatives commises dans le canton de Neuchâtel ainsi que dans trois affaires survenues dans les cantons de Vaud et Jura, pour un préjudice total de 35’000 francs. Les deux auteurs présumés sont des ressortissants français et italien, domiciliés en France. /ATS-pch


 

