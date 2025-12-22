Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Le sénateur jurassien souhaite que la Confédération fasse marche arrière et continue de soutenir ...
Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Le sénateur jurassien souhaite que la Confédération fasse marche arrière et continue de soutenir financièrement le laboratoire souterrain situé à St-Ursanne.

Le conseiller aux Etats Charles Juillard s'inquiète de l'avenir du laboratoire du Mont Terri. (Photo : archives) Le conseiller aux Etats Charles Juillard s'inquiète de l'avenir du laboratoire du Mont Terri. (Photo : archives)

Charles Juillard interpelle le Conseil fédéral sur l’avenir du laboratoire du Mont Terri. Le sénateur jurassien a déposé dernièrement une motion au Conseil des Etats pour assurer l’avenir du site de St-Ursanne. En mai, l’Office fédéral de topographie annonçait sa volonté de se désengager de l’exploitation de ce lieu qui permet, entre autres, de mener des recherches sur le stockage des déchets radioactifs. Swisstopo motive cette décision, qui prendrait effet à fin 2026, par la nécessité de trouver des économies dans le cadre du programme d’allégement de la Confédération. Le conseiller aux Etats demande au Conseil fédéral d’assurer à Swisstopo les moyens pour conserver l’exploitation du site ou d’attribuer la gestion du laboratoire à un autre organisme fédéral.

Pour Charles Juillard, le retrait annoncé de Swisstopo « soulève un certain nombre d’interrogations quant à la pérennité des activités qui sont menées au sein du laboratoire ». Il relève que 22 organisations partenaires réparties dans dix pays y mènent des expériences. Selon lui, la présence de la Confédération dans ce laboratoire souterrain assure une neutralité et une indépendance de l’exploitation. Le centriste complète son texte en rappelant que le Conseil fédéral propose de lever l’interdiction des centrales nucléaires dans son contre-projet à l’initiative « Stop black-out ». « Cette décision unilatérale de Swisstopo semble aller complètement à contre-courant de ces tendances », selon l’élu. /comm-ncp


 

