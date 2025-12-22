Deux mois de montage pour la Crèche aux cinq sens (1/7)

En ces derniers jours de l’Avent, la rédaction de RFJ vous propose de vous plonger dans le monde féérique de la Crèche aux cinq sens, avec une série qui sera déclinée toute cette semaine. Depuis bientôt un mois, les visiteurs peuvent s’émerveiller devant les centaines de santons à l’église Saint-Pierre à Porrentruy. Mais avant de pouvoir admirer tous ces personnages, les deux concepteurs ont travaillé pendant deux mois pour aménager les 150m2. Nancy Chapuis a rencontré Maurice Bianchi et Crea Calame en pleins préparatifs. Découvrez la Crèche aux cinq sens en image, ici. /ncp