Fanny Franc porte le costume de Chancelière à Porrentruy

Fanny Franc a endossé depuis une centaine de jours le costume de chancelière. La quarantenaire a été nommée le 1er septembre à ce poste à la Municipalité de Porrentruy. Elle a remplacé à cette fonction François Valley qui a pris sa retraite. Native du chef-lieu ajoulot, l’avocate de formation habite à Courtedoux avec son mari et ses trois enfants. Auparavant Fanny Franc travaillait en tant que cheffe de la Section des bourses au Service de la formation postobligatoire pour le canton du Jura. Après un peu plus de trois mois en place, elle se plaît dans son nouvel emploi. « Je crois que j’ai des bottes de chancelière qui me vont plutôt bien », glisse-t-elle avec humour. Fanny Franc apprécie surtout la diversité des tâches. « C’est encore beaucoup plus large que ce que j’imaginais ». Elle explique par exemple devoir s’occuper de dossiers en lien avec le tourisme ou encore la culture.