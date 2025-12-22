MEDIQO ouvrira une antenne aux Bennelats

Le cabinet MEDIQO posera définitivement ses valises aux Bennelats à Porrentruy. Le centre de médecine générale a ouvert ses consultations dans des locaux de l’Hôpital du Jura depuis le mois de mars, une solution présentée comme provisoire. Dès janvier 2027, les cinq médecins recevront leurs patients dans la Maison de santé, aux portes de la vieille ville. Le communiqué de presse transmis ce lundi précise que « le déménagement n’entraînera aucune interruption de l’activité ni de l’offre de soins ». /comm-ncp