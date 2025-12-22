MEDIQO ouvrira une antenne aux Bennelats

Le centre de médecine générale, qui est désormais présent sur le site de l’Hôpital du Jura ...
MEDIQO ouvrira une antenne aux Bennelats

Le centre de médecine générale, qui est désormais présent sur le site de l’Hôpital du Jura à Porrentruy, va déménager en janvier 2027 aux portes de la vieille ville.

MEDIQO s'installera dans la Maison de santé à Porrentruy dès le mois de janvier 2027. (Photo : illustration / libre de droits) MEDIQO s'installera dans la Maison de santé à Porrentruy dès le mois de janvier 2027. (Photo : illustration / libre de droits)

Le cabinet MEDIQO posera définitivement ses valises aux Bennelats à Porrentruy. Le centre de médecine générale a ouvert ses consultations dans des locaux de l’Hôpital du Jura depuis le mois de mars, une solution présentée comme provisoire. Dès janvier 2027, les cinq médecins recevront leurs patients dans la Maison de santé, aux portes de la vieille ville. Le communiqué de presse transmis ce lundi précise que « le déménagement n’entraînera aucune interruption de l’activité ni de l’offre de soins ». /comm-ncp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Deux mois de montage pour la Crèche aux cinq sens (1/7)

Deux mois de montage pour la Crèche aux cinq sens (1/7)

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 12:00

Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 11:39

Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 08:54

Le marché de Noël a fait son retour à Moutier

Le marché de Noël a fait son retour à Moutier

Région    Actualisé le 21.12.2025 - 17:01

Articles les plus lus

Le marché de Noël a fait son retour à Moutier

Le marché de Noël a fait son retour à Moutier

Région    Actualisé le 21.12.2025 - 17:01

Une analyse pour mieux comprendre les accidents de ski

Une analyse pour mieux comprendre les accidents de ski

Région    Actualisé le 21.12.2025 - 17:21

Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 08:54

Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 11:39

Le marché de Noël a fait son retour à Moutier

Le marché de Noël a fait son retour à Moutier

Région    Actualisé le 21.12.2025 - 17:01

Une analyse pour mieux comprendre les accidents de ski

Une analyse pour mieux comprendre les accidents de ski

Région    Actualisé le 21.12.2025 - 17:21

Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Le Raiffeisen Parc ouvrira ses portes lundi 22 décembre

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 08:54

À Delémont, le cabaret vit à la cave

À Delémont, le cabaret vit à la cave

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 10:11