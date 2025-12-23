Banquet complet, hôtels et transports publics prisés le 31 à Moutier

La fête promet d’être belle en Prévôté dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Des milliers de personnes sont attendues pour célébrer le rattachement de Moutier au canton du Jura. Une foule qu’il faudra nourrir, désaltérer, mais aussi ramener ou loger. La soirée commencera par un grand banquet qui a suscité un bel engouement. Le Forum de l’Arc fera le plein pour l’occasion, puisque les 1200 places ont trouvé preneur, mais les organisateurs annoncent qu’ils pourraient encore disposer de quelques places en contactant Moutier ville jurassienne.

Le moment fort sera le passage en 2026. La foule des grands soirs est attendue devant l’Hôtel de Ville à minuit. Avec les animations prévues, l’ambiance promet d’être festive et certains ont prévu de passer cette nuit historique en Prévôté. L’hôtel de la Gare affiche complet. Il ne reste que quelques lits sur les 18 chambres de l’hôtel Oasis qui a ouvert spécialement pour faire face à la demande. Quant à l’hôtel des Gorges, il restera fermé.







Émission spéciale

Pour ceux qui prévoient de rentrer en direction de Delémont, un train ou un bus circulera toutes les heures jusqu’à 3h39 ainsi qu’à 4h18. Les CFF augmenteront sensiblement le nombre de sièges pour chaque convoi. Nez rouge, pour sa part, disposera d’une antenne spéciale à Moutier pour aider les conducteurs éméchés à regagner leur domicile sans souci. Pour l’occasion, RFJ vous proposera une émission spéciale en direct de Moutier le 31 décembre dès 22h. /rce