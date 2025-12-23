La Crèche aux cinq sens à la télé (2/7)

Si la Crèche aux cinq sens est à découvrir jusqu’au 18 janvier à l’église St-Pierre à Porrentruy ...
Si la Crèche aux cinq sens est à découvrir jusqu’au 18 janvier à l’église St-Pierre à Porrentruy, un documentaire sur l’exposition sera aussi diffusé sur France 2.

L'équipe de tournage a fait la rencontre des deux concepteurs. (de gauche à droite : Crea Calame, le réalisateur Jean-Yves Fischbach, le caméraman Gregory Rodriguez, l'ingénieur du son Patrick Koestel, et Maurice Bianchi). L'équipe de tournage a fait la rencontre des deux concepteurs. (de gauche à droite : Crea Calame, le réalisateur Jean-Yves Fischbach, le caméraman Gregory Rodriguez, l'ingénieur du son Patrick Koestel, et Maurice Bianchi).

La Crèche aux cinq sens sera aussi à découvrir sur son poste de télévision. Dans le cadre de notre série sur cette exposition qui se tient à l’église St-Pierre à Porrentruy, on s’intéresse au tournage d’un documentaire sur cette crèche. Il sera diffusé le jour de Noël, jeudi, dans l’émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2, un peu après 12h15. L’équipe de tournage s’est rendue à plusieurs reprises dans la région pour mettre en boîte les différentes images. Le documentaire porté par le réalisateur indépendant Jean-Yves Fischbach emmène le téléspectateur de la conception des santons en Sicile jusqu’à l’ouverture de l’exposition, en passant par le montage. Découvrez la Crèche aux cinq sens en image ici. /ncp

L’interview de Jean-Yves Fischbach

