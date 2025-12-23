Un incendie à Courroux

Le feu s’est déclenché ce mardi, en fin de matinée, dans un atelier agricole du village vadais ...
Le feu s’est déclenché ce mardi, en fin de matinée, dans un atelier agricole du village vadais.

Un incendie s’est déclaré ce mardi, en fin de matinée, à Courroux. Le feu a concerné un atelier agricole de la rue du 23-Juin, à l’Est de la commune, direction Vicques. Une personne a été incommodée par la fumée et prise en charge par le service ambulancier pour un contrôle à l’hôpital. L’origine du sinistre n’est pas clairement définie mais un scooter électrique pourrait être en cause. Les dégâts se limitent à la façade du bâtiment et sur le haut du toit. Les pompiers du SIS Val Terbi ainsi que du Centre de renfort de Delémont ont été dépêchés sur place. La route cantonale a été momentanément fermée au trafic. /ech-fco


