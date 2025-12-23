Une importante panne perturbe la production de sucre suisse

La sucrerie d’Aarberg tourne à plein régime depuis l’arrêt de l’usine de Frauenfeld. Ni les ...
Une importante panne perturbe la production de sucre suisse

La sucrerie d’Aarberg tourne à plein régime depuis l’arrêt de l’usine de Frauenfeld. Ni les producteurs de betteraves ni les clients ne seront toutefois impactés par cet incident.

La récolte de betteraves a été particulièrement bonne cette année. (Photo : illustration) La récolte de betteraves a été particulièrement bonne cette année. (Photo : illustration)

La sucrerie d’Aarberg, dans le Seeland, a du pain sur la planche. Fin novembre, le four à chaux de l’usine de Frauenfeld en Thurgovie a dû être mis hors service en raison d’une défaillance technique. Il revient donc au site d’Aarberg d’absorber une grande partie de la transformation des betteraves sucrières, soit 230'000 tonnes, indique Lukas Aebi, responsable du service betteravier de Sucre Suisse SA. La campagne, qui devait initialement se terminer début janvier, se prolongera jusqu’à début ou mi-février, explique-t-il.

Lukas Aebi : « Cet incident a, bien entendu, une influence sur la logistique en Suisse romande »

Ecouter le son

Malgré cette surcharge, la sucrerie assure que les producteurs romands devraient être relativement épargnés. « Le fret ferroviaire reste inchangé, car il faut réserver des voies et des manœuvres auprès des CFF. Le Jura ne sera pas impacté, on va continuer de livrer comme prévu », précise Lukas Aebi. Par ailleurs, aucun risque de pénurie n’est envisagé. « Les clients n’ont aucun souci à se faire. Nous avons un stock conséquent et la campagne 2025 est déjà bien avancée. Nous pouvons parfaitement les approvisionner en sucre suisse », assure encore le responsable. /ddc


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Banquet complet, hôtels et transports publics prisés le 31 à Moutier

Banquet complet, hôtels et transports publics prisés le 31 à Moutier

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 10:31

Fanny Franc porte le costume de Chancelière à Porrentruy

Fanny Franc porte le costume de Chancelière à Porrentruy

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 16:32

Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 16:26

Pas de plainte suite à la rave party à Malleray

Pas de plainte suite à la rave party à Malleray

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 09:11

Articles les plus lus

Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 16:26

Fanny Franc porte le costume de Chancelière à Porrentruy

Fanny Franc porte le costume de Chancelière à Porrentruy

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 16:32

Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

Pas de plainte suite à la rave party à Malleray

Pas de plainte suite à la rave party à Malleray

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 09:11

MEDIQO ouvrira une antenne aux Bennelats

MEDIQO ouvrira une antenne aux Bennelats

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 15:00

Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Arnaque au faux policier : des individus actifs dans le Jura interpellés

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 16:26

Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

Pas de plainte suite à la rave party à Malleray

Pas de plainte suite à la rave party à Malleray

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 09:11

Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 11:39

MEDIQO ouvrira une antenne aux Bennelats

MEDIQO ouvrira une antenne aux Bennelats

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 15:00

Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Charles Juillard veut sauver le laboratoire du Mont Terri

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

Deux mois de montage pour la Crèche aux cinq sens (1/7)

Deux mois de montage pour la Crèche aux cinq sens (1/7)

Région    Actualisé le 23.12.2025 - 08:40