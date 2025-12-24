Bernard Mertenat, ancien président du Rassemblement jurassien, n’est plus

La cause jurassienne perd un de ses fervents défenseurs. Bernard Mertenat est décédé à l’âge de 94 ans. L’avis mortuaire est paru ce mercredi dans « Le Quotidien Jurassien ». Bernard Mertenat avait été le président central du Rassemblement jurassien (RJ) – devenu Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) par la suite – entre 1980 et 1991. Il avait succédé à Germain Donzé et habitait alors à Belprahon avant de s’établir plus tard à Delémont. La présidence de Bernard Mertenat a été marquée par divers événements comme la gestion des divisions internes qui avaient secoué le RJ au début des années 80 mais aussi l’éclatement de l’affaire des caisses noires bernoises en 1984. Bernard Mertenat avait été élu à la tête du RJ lors de l’assemblée des délégués du 16 mars 1980 à Cortébert. Des émeutiers pro-bernois avaient alors perturbé l’événement, ce qui avait conduit à de violents affrontements. Bernard Mertenat avait été remplacé par le Prévôtois Christian Vaquin à la présidence du Rassemblement jurassien en 1991. Les obsèques de Bernard Mertenat auront lieu le samedi en l’église St-Marcel à Delémont. /fco