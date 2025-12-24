Crea Calame et Maurice Bianchi comme des enfants devant leur crèche (3/7)

Si la Crèche aux cinq sens existe, c’est grâce à l’âme d’enfant de Créa Calame et de Maurice Bianchi. Aujourd’hui notre série s’intéresse aux concepteurs de cette exposition qui a ouvert fin novembre à l’église St-Pierre à Porrentruy. Environ 150 m2 sont aménagés autour de plusieurs scènes de vie dans lesquelles des dizaines de santons et les personnages de la nativité évoluent. C’est d’abord le Chaux-de-Fonnier Maurice Bianchi qui a ouvert une première crèche au public. C’était en 2003, « quand ce n’était plus la crèche dans le salon, mais le salon dans la crèche ». Lors de cette première exposition, l’Yverdonnoise Crea Calame a été emballée et a souhaité y prendre part. Découvrez la Crèche aux cinq sens en image ici. /ncp