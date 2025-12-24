L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Pourquoi n’a-t-elle rien fait pendant ces 18 mois et comment a-t-elle réussi à supporter cette situation ? Bellisa Seuret explique qu’en étant seule, étrangère, et ne connaissant pas bien le pays, il était difficile d’agir. Elle avoue également qu’elle était en mode « pilote automatique, comme s’il y avait un plexiglass tout autour de moi ». Avec l’aide d’un groupe d’étudiants et, en particulier, d’une dame du service social de l’Université, la jeune femme a pu s’enfuir de chez sa famille d’accueil, malgré des menaces proférées à son encontre.





Messages de « Sauvée par ses ailes »

Parmi les raisons qui l’ont poussée à écrire ce roman, Bellisa Seuret évoque notamment sa volonté « de crier sur les toits », soit de faire connaître sa situation et, plus globalement, de montrer que l’esclavage moderne persiste encore de nos jours. L’autrice souhaite, au final, délivrer un message positif à la fin de son livre. Elle mentionne trois mots : pardon, paix et joie de vivre. Elle affirme n’éprouver aucune rancœur à l’encontre de la famille qui l’a exploitée et n’a jamais songé porter plainte contre celle-ci. Respecter les liens humains, même si parfois subtils et destructeurs, et une certaine sagesse ancestrale tient à cœur à Bellisa Seuret.