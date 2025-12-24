Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Il ne sera bientôt plus possible de planifier ses sorties sur Chasseral en regardant la webcam. L’appareil sera mis hors service à la fin de l’année, confirme Swisscom à la SRF. L’opérateur téléphonique indique tirer la prise de près d’une vingtaine de ses caméras situées sur des sommets suisses. La faute à un changement de technologie dans le domaine de la téléphonie mobile. Les webcams fonctionnent, en effet, avec la 3G, qui disparaitra du réseau de Swisscom.

Un autre partenaire pourrait toutefois prochainement prendre le relai. Il s’agit du propriétaire de l’Hôtel-Restaurant Chasseral. Dans un communiqué publié mardi, il soulève que ce choix « représente un changement significatif » pour les visiteurs. Il annonce vouloir mettre en service « dès que possible » une nouvelle caméra qui se trouvera soit sur le toit de l’établissement ou sur l’antenne. Du côté de Grand Chasseral Tourisme, le directeur dit regretter cette décision de Swisscom. Guillaume Davot confirme que l’offre est prisée des visiteurs et indique lui aussi vouloir trouver prochainement une solution de remplacement.