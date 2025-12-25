Des décorations de Noël originales pour Boncourt

De la sobriété pour égayer le village de Boncourt. Des décorations de Noël particulières ont été installées dans la commune ajoulote. Elles sont conçues à partir d’objets de seconde main et de matériaux recyclés. Cette initiative a été lancée par la commission Animation et Tourisme de Boncourt en collaboration avec Emmaüs. Un ancien char, des skis usagés ou encore des cageots en bois amènent la magie de Noël au cœur du village. Ces décorations sont à découvrir dans différents lieux de Boncourt : « Il y a deux sites principaux. Il y a d’abord le centre du village puis un parcours d’une quinzaine de citations nous amène jusqu’au poids public devant la piscine. Il y a aussi la boite du père Noël vers la Poste », explique le président de la commission Animation et Tourisme Jean-Michel Haller.

Ce concept original a été développé dès le début de l’année par l’ensemble de la commission. Une mise en place qui a toutefois nécessité beaucoup de temps et de travail : « Il faut aller chez Emmaüs de façon régulière. On l’a aussi fait savoir dans le village. Dès qu’il y’avait des départs et des vide-maisons, on se permettait d’aller voir sur place ». Jean-Michel Haller et son équipe ont également pu compter sur l’aide du garde forestier pour la création de biches et de la voirie qui s’est occupée de l’éclairage.