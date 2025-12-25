Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Des objets de seconde main et des matériaux recyclés décorent le village ajoulot en cette fin ...
Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Des objets de seconde main et des matériaux recyclés décorent le village ajoulot en cette fin d’année. Un concept mis sur pied par la commission Animation et Tourisme de la commune en collaboration avec Emmaüs.

Des décoration de Noël particulières décorent le village de Boncourt. (Photo : Commission Animation et Tourisme) Des décoration de Noël particulières décorent le village de Boncourt. (Photo : Commission Animation et Tourisme)

De la sobriété pour égayer le village de Boncourt. Des décorations de Noël particulières ont été installées dans la commune ajoulote. Elles sont conçues à partir d’objets de seconde main et de matériaux recyclés. Cette initiative a été lancée par la commission Animation et Tourisme de Boncourt en collaboration avec Emmaüs. Un ancien char, des skis usagés ou encore des cageots en bois amènent la magie de Noël au cœur du village. Ces décorations sont à découvrir dans différents lieux de Boncourt : « Il y a deux sites principaux. Il y a d’abord le centre du village puis un parcours d’une quinzaine de citations nous amène jusqu’au poids public devant la piscine. Il y a aussi la boite du père Noël vers la Poste », explique le président de la commission Animation et Tourisme Jean-Michel Haller.

Ce concept original a été développé dès le début de l’année par l’ensemble de la commission. Une mise en place qui a toutefois nécessité beaucoup de temps et de travail : « Il faut aller chez Emmaüs de façon régulière. On l’a aussi fait savoir dans le village. Dès qu’il y’avait des départs et des vide-maisons, on se permettait d’aller voir sur place ». Jean-Michel Haller et son équipe ont également pu compter sur l’aide du garde forestier pour la création de biches et de la voirie qui s’est occupée de l’éclairage.

Jean-Michel Haller : « Embellir le village avec des objets de seconde main. »

Ecouter le son

Un concept qui semble plaire

« Une multitude de personnes s’arrête pour prendre les décorations en photo », explique Jean-Michel Haller. Le concept semble donc plaire à la majorité des passants et des habitants de Boncourt. Le président de la commission Animation et Tourisme a toutefois constaté quelques réticences : « Certaines personnes ont du mal avec les couleurs neutres. Elles pensent que Noël doit toujours être rouge et blanc. » Ces décorations rappellent que « Noël rime aussi avec sobriété, partage et valeurs humaines ».

Les décorations de Noël de Boncourt sont à découvrir jusqu’au 5 janvier. /comm-fwo


 

Actualités suivantes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 12:47

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 10:00

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Articles les plus lus

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 10:00

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:21

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

Crea Calame et Maurice Bianchi comme des enfants devant leur crèche (3/7)

Crea Calame et Maurice Bianchi comme des enfants devant leur crèche (3/7)

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 12:00

Bernard Mertenat, ancien président du Rassemblement jurassien, n’est plus

Bernard Mertenat, ancien président du Rassemblement jurassien, n’est plus

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 12:15

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:21

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59