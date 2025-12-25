La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Des étoiles dans les yeux des visiteurs de la Crèche aux cinq sens. Dans le cadre de notre série sur cette exposition qui se tient à l’église St-Pierre à Porrentruy, nous sommes allés recueillir les impressions des visiteurs. Depuis bientôt un mois et jusqu’au 18 janvier, le public est au rendez-vous au sein de l’édifice ajoulot. Une exposition qui apporte de l’émotion, de la curiosité et même une certaine instruction pour les plus grands et les plus petits. Les visiteurs sont attentifs aux moindres détails cachés dans les nombreuses scènes de la crèche pour répondre à plusieurs questions posées par les organisateurs. Ils soulignent également le travail des concepteurs et la grande diversité des métiers représentés. Découvrez la Crèche aux cinq sens en image ici. /fwo