Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Un cortège d’une vingtaine d’engins agricoles a parcouru les routes de la vallée de Delémont ...
Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Un cortège d’une vingtaine d’engins agricoles a parcouru les routes de la vallée de Delémont mercredi soir à l’occasion du réveillon de Noël.

Un cortège de tracteurs a parcouru les routes jurassiennes. Un cortège de tracteurs a parcouru les routes jurassiennes.

Des tracteurs ont sillonné les routes de la vallée de Delémont. Un cortège d’une vingtaine de tracteurs a paradé mercredi soir à l’occasion du réveillon de Noël. Les engins agricoles, décorés et illuminés pour l’occasion, ont parcouru la région en début de soirée. Ils se sont arrêtés à différents points de rencontre pour proposer du thé chaud et de la soupe à la courge afin de « renforcer l’esprit de solidarité et de rencontre ».

Cette initiative a été effectuée pour la sixième fois consécutive. Elle est organisée par l’association Monster Puller Team Jura. La manifestation est née durant la période du Covid pour apporter « un peu de lumière et de lien social dans un contexte alors particulièrement morose ». Un évènement qui est désormais « attendu » par la population jurassienne. /comm-fwo-mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 10:00

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59

Articles les plus lus

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:21

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

Crea Calame et Maurice Bianchi comme des enfants devant leur crèche (3/7)

Crea Calame et Maurice Bianchi comme des enfants devant leur crèche (3/7)

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 12:00

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:21

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43