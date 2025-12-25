Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Des tracteurs ont sillonné les routes de la vallée de Delémont. Un cortège d’une vingtaine de tracteurs a paradé mercredi soir à l’occasion du réveillon de Noël. Les engins agricoles, décorés et illuminés pour l’occasion, ont parcouru la région en début de soirée. Ils se sont arrêtés à différents points de rencontre pour proposer du thé chaud et de la soupe à la courge afin de « renforcer l’esprit de solidarité et de rencontre ».

Cette initiative a été effectuée pour la sixième fois consécutive. Elle est organisée par l’association Monster Puller Team Jura. La manifestation est née durant la période du Covid pour apporter « un peu de lumière et de lien social dans un contexte alors particulièrement morose ». Un évènement qui est désormais « attendu » par la population jurassienne. /comm-fwo-mlm