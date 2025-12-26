La Crèche aux cinq sens et ses bénévoles (5/7)

La Crèche aux cinq sens a besoin de nombreux bénévoles. Dans le cadre de notre série, nous donnons la parole à ceux qui ont offert de leur temps pour organiser l’exposition qui se tient à l’église St-Pierre à Porrentruy jusqu’au 18 janvier, ou pour accueillir les visiteurs tous les jours de 10h à 18h. Yasmina Saner fait partie de l'équipe. L’habitante de Boncourt, fraîchement retraitée, aime le contact d’autant plus quand il faut raconter cette Crèche aux cinq sens. « Wahou », c’est son expression lors de sa première visite. Depuis, elle aime montrer les petits détails qui se cachent dans cette exposition. Quant à Michel Saner, le trentenaire a donné de son temps, avant l’arrivée de cette crèche. Il fait partie du comité pour gérer l’aspect logistique et sécuritaire. Par exemple, il a fallu organiser l’arrivée du semi-remorque en vieille de Porrentruy, qui transportait l’ensemble du matériel. Le citoyen de Fontenais a voulu s’investir pour la communauté après le baptême de son fils. C’était important pour Michel Saner de remplir son devoir de catholique.

Découvrez la Crèche aux 5 sens en image ici. /ncp