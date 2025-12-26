La Crèche aux cinq sens et ses bénévoles (5/7)

Aucune manifestation ne peut fonctionner sans les bénévoles. Cette maxime se vérifie aussi ...
La Crèche aux cinq sens et ses bénévoles (5/7)

Aucune manifestation ne peut fonctionner sans les bénévoles. Cette maxime se vérifie aussi pour la Crèche aux cinq sens qui s’est ouverte il y a un mois à Porrentruy.

Il faut du monde pour accueillir les visiteurs de la Crèche aux cinq sens. Il faut du monde pour accueillir les visiteurs de la Crèche aux cinq sens.

La Crèche aux cinq sens a besoin de nombreux bénévoles. Dans le cadre de notre série, nous donnons la parole à ceux qui ont offert de leur temps pour organiser l’exposition qui se tient à l’église St-Pierre à Porrentruy jusqu’au 18 janvier, ou pour accueillir les visiteurs tous les jours de 10h à 18h. Yasmina Saner fait partie de l'équipe. L’habitante de Boncourt, fraîchement retraitée, aime le contact d’autant plus quand il faut raconter cette Crèche aux cinq sens. « Wahou », c’est son expression lors de sa première visite. Depuis, elle aime montrer les petits détails qui se cachent dans cette exposition. Quant à Michel Saner, le trentenaire a donné de son temps, avant l’arrivée de cette crèche. Il fait partie du comité pour gérer l’aspect logistique et sécuritaire. Par exemple, il a fallu organiser l’arrivée du semi-remorque en vieille de Porrentruy, qui transportait l’ensemble du matériel. Le citoyen de Fontenais a voulu s’investir pour la communauté après le baptême de son fils. C’était important pour Michel Saner de remplir son devoir de catholique.

Découvrez la Crèche aux 5 sens en image ici. /ncp

Une belle motivation au service de cette exposition

Ecouter le son

Découvrez les autres épisodes de notre série : 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une page se tourne à Jolimont

Une page se tourne à Jolimont

Région    Actualisé le 26.12.2025 - 10:30

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 16:00

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 12:47

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 26.12.2025 - 12:07

Articles les plus lus

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 12:47

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 16:00

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 26.12.2025 - 12:07

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 12:47

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 26.12.2025 - 12:07

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:21

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03