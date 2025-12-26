Une loge incendiée à Courtedoux

Les pompiers ont dû intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi pour éteindre le sinistre ...
Une loge incendiée à Courtedoux

Les pompiers ont dû intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi pour éteindre le sinistre qui a fait plusieurs milliers de francs de dégâts.

Il ne reste pas grand chose de la loge incendiée. (Photo : police cantonale) Il ne reste pas grand chose de la loge incendiée. (Photo : police cantonale)

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi sur la commune de Courtedoux. Une loge située à l’extérieur du village a été détruite par les flammes. Les pompiers du Centre de renfort d'incendie et de secours de Porrentruy (CRISP) et du SIS Haute-Ajoie sont intervenus pour éteindre le foyer. Les dégâts s’élèvent à plusieurs milliers de francs. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du sinistre. Toute personne pouvant fournir des informations est invitée à contacter la centrale de la police cantonale au 032 420 65 65. /comm-rce


Actualisé le

 

