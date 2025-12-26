Une page se tourne à Jolimont

Les propriétaires de l’auberge de Jolimont située en-dessus de Glovelier passent le témoin ...
Une page se tourne à Jolimont

Les propriétaires de l’auberge de Jolimont située en-dessus de Glovelier passent le témoin à leur fils après plus de 30 ans de gestion du restaurant.

Passation de témoin pour Catherine et Jean Hulmann. Passation de témoin pour Catherine et Jean Hulmann.

Du sang neuf à l’auberge de Jolimont. Après presque 30 ans d’exercice, Jean Hulmann et son épouse Catherine remettent les clés de ce restaurant mythique situé sur les hauteurs de Glovelier à leur fils Julien et à son épouse France. Il s’agira ce week-end des dernières soirées gérées par les deux tenanciers actuels et le restaurant affiche déjà complet pour l’occasion. C’est donc une page qui se tourne dans le monde de la restauration jurassienne. « C’était une aventure merveilleuse qui nous a procuré beaucoup de bonheur », affirme Jean Hulmann.

Rencontre avec Jean et Catherine Hulmann

Ecouter le son

Tous les visiteurs de Jolimont ont eu l’occasion de côtoyer les deux passionnés. S’ils s’affairaient durant toute la soirée en cuisine, ils n’ont jamais manqué d’aller saluer leurs clients une fois le repas terminé. Une sorte de tradition importante pour Jean. « C’est une manière de leur dire merci. Ce n’est pas le tout de faire le boulot. Il faut surtout que les gens soient contents. Même quand j’avais des concerts de fanfare, je disais tout de suite après le concert que je devais aller voir les clients et ensuite je redescendais pour finir avec les copains », sourit Jean Hulmann. Pour lui et sa femme, ce côté humain était essentiel. « Rien ne me fait plus plaisir que de voir une équipe autour d’une table qui rigolent », assure Jean. « On s’est fait beaucoup d’amis et on est même parti en vacances avec plein de clients. On a passé de très bons moments », ajoute Catherine. Les deux parents souhaitent que cette convivialité perdure et surtout espèrent que leurs enfants connaîtront le même succès qu’eux. Julien et France Hulmann reprendront les rênes du restaurant dès le 22 janvier prochain déjà. /lge


 

Actualités suivantes

La Crèche aux cinq sens et ses bénévoles (5/7)

La Crèche aux cinq sens et ses bénévoles (5/7)

Région    Actualisé le 26.12.2025 - 12:00

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 16:00

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 12:47

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 10:00

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 12:47

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Des décorations de Noël originales pour Boncourt

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 16:00

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

La Crèche aux cinq sens séduit les visiteurs (4/7)

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 10:00

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Les tracteurs ont paradé sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 12:47

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Swisscom tire la prise de la webcam de Chasseral

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:21

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

L’esclavage moderne au cœur d’un roman

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 14:59

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Région    Actualisé le 24.12.2025 - 16:43

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2026 !

Région    Actualisé le 25.12.2025 - 07:03