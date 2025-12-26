Une page se tourne à Jolimont

Tous les visiteurs de Jolimont ont eu l’occasion de côtoyer les deux passionnés. S’ils s’affairaient durant toute la soirée en cuisine, ils n’ont jamais manqué d’aller saluer leurs clients une fois le repas terminé. Une sorte de tradition importante pour Jean. « C’est une manière de leur dire merci. Ce n’est pas le tout de faire le boulot. Il faut surtout que les gens soient contents. Même quand j’avais des concerts de fanfare, je disais tout de suite après le concert que je devais aller voir les clients et ensuite je redescendais pour finir avec les copains », sourit Jean Hulmann. Pour lui et sa femme, ce côté humain était essentiel. « Rien ne me fait plus plaisir que de voir une équipe autour d’une table qui rigolent », assure Jean. « On s’est fait beaucoup d’amis et on est même parti en vacances avec plein de clients. On a passé de très bons moments », ajoute Catherine. Les deux parents souhaitent que cette convivialité perdure et surtout espèrent que leurs enfants connaîtront le même succès qu’eux. Julien et France Hulmann reprendront les rênes du restaurant dès le 22 janvier prochain déjà. /lge