Une page se tourne à Jolimont

Du sang neuf à l’auberge de Jolimont. Après presque 30 ans d’exercice, Jean Hulmann et son épouse Catherine remettent les clés de ce restaurant mythique situé sur les hauteurs de Glovelier à leur fils Julien et à son épouse France. Il s’agira ce week-end des dernières soirées gérées par les deux tenanciers actuels et le restaurant affiche déjà complet pour l’occasion. C’est donc une page qui se tourne dans le monde de la restauration jurassienne. « C’était une aventure merveilleuse qui nous a procuré beaucoup de bonheur », affirme Jean Hulmann.
Rencontre avec Jean et Catherine Hulmann
Tous les visiteurs de Jolimont ont eu l’occasion de côtoyer les deux passionnés. S’ils s’affairaient durant toute la soirée en cuisine, ils n’ont jamais manqué d’aller saluer leurs clients une fois le repas terminé. Une sorte de tradition importante pour Jean. « C’est une manière de leur dire merci. Ce n’est pas le tout de faire le boulot. Il faut surtout que les gens soient contents. Même quand j’avais des concerts de fanfare, je disais tout de suite après le concert que je devais aller voir les clients et ensuite je redescendais pour finir avec les copains », sourit Jean Hulmann. Pour lui et sa femme, ce côté humain était essentiel. « Rien ne me fait plus plaisir que de voir une équipe autour d’une table qui rigolent », assure Jean. « On s’est fait beaucoup d’amis et on est même parti en vacances avec plein de clients. On a passé de très bons moments », ajoute Catherine. Les deux parents souhaitent que cette convivialité perdure et surtout espèrent que leurs enfants connaîtront le même succès qu’eux. Julien et France Hulmann reprendront les rênes du restaurant dès le 22 janvier prochain déjà. /lge