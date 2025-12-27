La Saint-Martin s’invite dans la crèche (6/7)

Afin de régionaliser leur exposition, les concepteurs de la Crèche aux cinq sens ont adapté ...
La Saint-Martin s’invite dans la crèche (6/7)

Afin de régionaliser leur exposition, les concepteurs de la Crèche aux cinq sens ont adapté une de leurs 80 scènes à la fête du cochon.

Une belle tablée comme à la Saint-Martin. Une belle tablée comme à la Saint-Martin.

La Crèche aux cinq sens adapte sa scénographie à son lieu d’accueil. Présente depuis le 30 novembre à Porrentruy (et jusqu’au 18 janvier), dans l’église St-Pierre, l’exposition met en scène plus de 1'500 personnages en terre cuite. Les visiteurs peuvent découvrir 80 tableaux, dont un sur le thème de la Saint-Martin. « Il y a plus de vingt ans qu’on me parle de la Saint-Martin. Donc pour moi, venir en Ajoie c’était vivre la Saint-Martin », explique la maman de cette œuvre qui s’étend sur 150 m2. Des gens à table, des musiciens, des étals de viande, tout a été pensé dans les moindres détails… jusqu’aux étiquettes Damassine sur de petites bouteilles en verre. « Où qu’on aille, les visiteurs se rendent compte de ce qu’on a reproduit. Il y a différentes scènes de vie qui leur rappellent des histoires plus personnelles », détaille Crea Calame.

Crea Calame : « C’était important de s’inspirer de ce qui se vit ici pour pouvoir le redonner sur la crèche. »

Ecouter le son

Initiateur du projet, l’Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs a immédiatement aiguillé les concepteurs de cette Crèche aux cinq sens vers la Saint-Martin. Abbé référent de la paroisse, Jean-Pierre Babey voit même « un lien direct et évident » entre la crèche et la Saint-Martin, évoquant le partage avec les plus pauvres comme source de la fête ajoulote. Découvrez la Crèche au cinq sens en image ici. /msc



 

