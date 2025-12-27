La Saint-Martin s’invite dans la crèche (6/7)

La Crèche aux cinq sens adapte sa scénographie à son lieu d’accueil. Présente depuis le 30 novembre à Porrentruy (et jusqu’au 18 janvier), dans l’église St-Pierre, l’exposition met en scène plus de 1'500 personnages en terre cuite. Les visiteurs peuvent découvrir 80 tableaux, dont un sur le thème de la Saint-Martin. « Il y a plus de vingt ans qu’on me parle de la Saint-Martin. Donc pour moi, venir en Ajoie c’était vivre la Saint-Martin », explique la maman de cette œuvre qui s’étend sur 150 m2. Des gens à table, des musiciens, des étals de viande, tout a été pensé dans les moindres détails… jusqu’aux étiquettes Damassine sur de petites bouteilles en verre. « Où qu’on aille, les visiteurs se rendent compte de ce qu’on a reproduit. Il y a différentes scènes de vie qui leur rappellent des histoires plus personnelles », détaille Crea Calame.