La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

Une crèche comme nulle autre pareille. La Crèche aux cinq sens occupe l’église St-Pierre à Porrentruy jusqu’au 18 janvier. Les visiteurs peuvent y admirer une exposition qui ne ressemble pas forcément aux habituelles crèches de la nativité. Elle est évidemment beaucoup plus grande, puisqu’elle compte 1'500 personnages répartis sur 80 scènes de vie. « Elle est immense, il y a tout à regarder. Dans cette crèche, on va voir dans les détails, donc on aiguise le regard », estime Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale pour l’Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs, initiateur du projet.

Et un regard, Marie-Josèphe Lachat en pose évidemment un particulier, empreint de spiritualité, sur cette crèche en mouvement, dans laquelle se déplacent Marie et Joseph, ou encore les rois mages : « La crèche, elle est partout, à chaque endroit où on existe, où on laisse l'autre exister. Et ces scènes de vie nous montrent que Dieu peut tout à fait être partout. » Un mouvement que nombre de crèches traditionnelles, bien plus figées, ne retranscrivent pas.