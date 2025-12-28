La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

L’exposition qui propose 80 scènes de vie à l’église St-Pierre à Porrentruy ne ressemble pas aux crèches figées auxquelles l’on peut être habitué. Le regard de Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale.
Une crèche comme nulle autre pareille. La Crèche aux cinq sens occupe l’église St-Pierre à Porrentruy jusqu’au 18 janvier. Les visiteurs peuvent y admirer une exposition qui ne ressemble pas forcément aux habituelles crèches de la nativité. Elle est évidemment beaucoup plus grande, puisqu’elle compte 1'500 personnages répartis sur 80 scènes de vie. « Elle est immense, il y a tout à regarder. Dans cette crèche, on va voir dans les détails, donc on aiguise le regard », estime Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale pour l’Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs, initiateur du projet.Et un regard, Marie-Josèphe Lachat en pose évidemment un particulier, empreint de spiritualité, sur cette crèche en mouvement, dans laquelle se déplacent Marie et Joseph, ou encore les rois mages : « La crèche, elle est partout, à chaque endroit où on existe, où on laisse l'autre exister. Et ces scènes de vie nous montrent que Dieu peut tout à fait être partout. » Un mouvement que nombre de crèches traditionnelles, bien plus figées, ne retranscrivent pas.
Marie-Josèphe Lachat : « À Porrentruy, aujourd’hui, peut-être que Marie serait en train de mendier et qu’on passerait à côté d’elle… »
Marie-Josèphe Lachat insiste sur un autre point : « Plein de gens viennent voir cette crèche, sont peut-être étonnés, émerveillés. Le fait d’aider les gens à s’étonner de la vie, je pense que c’est là un grand pas spirituel ». Autrement dit : catholique ou pas, chacun peut trouver son compte dans cette crèche, comme la théologienne en pastorale : « Les scènes de cette crèche peuvent nous inviter à regarder notre propre vie, que l’on connaisse le récit biblique ou non… »Découvrez la Crèche aux cinq sens en image ici. /tbe