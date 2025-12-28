La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

L’exposition qui propose 80 scènes de vie à l’église St-Pierre à Porrentruy ne ressemble pas ...
L’exposition qui propose  80 scènes de vie à l’église St-Pierre à Porrentruy ne ressemble pas aux crèches figées auxquelles l’on peut être habitué. Le regard de Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale.

Marie-Josèphe Lachat, tout sourire au moment de prendre la pose devant une portion de la Crèche aux cinq sens. Marie-Josèphe Lachat, tout sourire au moment de prendre la pose devant une portion de la Crèche aux cinq sens.

Une crèche comme nulle autre pareille. La Crèche aux cinq sens occupe l’église St-Pierre à Porrentruy jusqu’au 18 janvier. Les visiteurs peuvent y admirer une exposition qui ne ressemble pas forcément aux habituelles crèches de la nativité. Elle est évidemment beaucoup plus grande, puisqu’elle compte 1'500 personnages répartis sur 80 scènes de vie. « Elle est immense, il y a tout à regarder. Dans cette crèche, on va voir dans les détails, donc on aiguise le regard », estime Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale pour l’Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs, initiateur du projet.

Et un regard, Marie-Josèphe Lachat en pose évidemment un particulier, empreint de spiritualité, sur cette crèche en mouvement, dans laquelle se déplacent Marie et Joseph, ou encore les rois mages : « La crèche, elle est partout, à chaque endroit où on existe, où on laisse l'autre exister. Et ces scènes de vie nous montrent que Dieu peut tout à fait être partout. » Un mouvement que nombre de crèches traditionnelles, bien plus figées, ne retranscrivent pas.

Marie-Josèphe Lachat : « À Porrentruy, aujourd’hui, peut-être que Marie serait en train de mendier et qu’on passerait à côté d’elle… »

Ecouter le son

Marie-Josèphe Lachat insiste sur un autre point : « Plein de gens viennent voir cette crèche, sont peut-être étonnés, émerveillés. Le fait d’aider les gens à s’étonner de la vie, je pense que c’est là un grand pas spirituel ». Autrement dit : catholique ou pas, chacun peut trouver son compte dans cette crèche, comme la théologienne en pastorale : « Les scènes de cette crèche peuvent nous inviter à regarder notre propre vie, que l’on connaisse le récit biblique ou non… »

Découvrez la Crèche aux cinq sens en image ici. /tbe


 

