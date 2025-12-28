Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

C’est devenu une tradition pour certains parents et grands-parents : amener les enfants à Mormont, pour rendre visite au Père Noël et à la Mère Noël. La 3e édition de la Maison du Père Noël, organisée par l’association d’agritourisme BeJu tourisme rural, a rempli le mois de décembre des petits Jurassiens, avant de fermer ses portes vendredi 26 décembre dernier.

Elle aura accueilli entre 7'000 et 8'000 personnes à Mormont sur 3 semaines, selon les estimations des organisateurs, soit un peu moins que l’année dernière sur 4 semaines. Pour autant, « on a fait le plein », explique Rolf Amstutz, responsable de la Maison du Père Noël, à l’heure du bilan.

Parmi les satisfactions, il range la météo plutôt agréable, mais aussi, bien évidemment, les sourires des enfants, des parents et des grands-parents. « On se rend de plus en plus compte que pour cette tranche d’âge, à savoir entre 1 année et 5, 6 ou 7 ans, il n’y a pas grand-chose. Je trouve donc que c’est essentiel », explique par ailleurs Rolf Amstutz, pour qui la Maison du Père Noël est toujours « une belle expérience ». La visite de l’émission Cœur à Cœur à Mormont a par ailleurs été « un moment très très fort, qui a apporté une visibilité extraordinaire ».

Au rayon des nouveautés, la présence d’une potière a été plutôt bien appréciée des visiteurs, alors que les prolongations nocturnes ont connu un succès plus mitigé : « Le soir, les parents rentrent avec leurs enfants. Peut-être qu’on pourrait commencer un peu plus tôt le samedi plutôt que de finir plus tard… » Cela confirme-t-il donc une nouvelle édition l’année prochaine ? « Il faudra en discuter avec les partenaires et les bénévoles », explique Rolf Amstutz. Affaire à suivre… /tbe