Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

La Maison du Père Noël a fermé ses portes le 26 décembre. Bilan de la 3e édition avec Rolf Amstutz, responsable de l’événement.

La Mère Noël et le Père Noël ont passé une bonne partie de leur mois de décembre à Mormont, pour le plus grand bonheur de nombre de petits Jurassiens. (Photo : Cédric Prudat) La Mère Noël et le Père Noël ont passé une bonne partie de leur mois de décembre à Mormont, pour le plus grand bonheur de nombre de petits Jurassiens. (Photo : Cédric Prudat)

C’est devenu une tradition pour certains parents et grands-parents : amener les enfants à Mormont, pour rendre visite au Père Noël et à la Mère Noël. La 3e édition de la Maison du Père Noël, organisée par l’association d’agritourisme BeJu tourisme rural, a rempli le mois de décembre des petits Jurassiens, avant de fermer ses portes vendredi 26 décembre dernier.

Elle aura accueilli entre 7'000 et 8'000 personnes à Mormont sur 3 semaines, selon les estimations des organisateurs, soit un peu moins que l’année dernière sur 4 semaines. Pour autant, « on a fait le plein », explique Rolf Amstutz, responsable de la Maison du Père Noël, à l’heure du bilan.

Parmi les satisfactions, il range la météo plutôt agréable, mais aussi, bien évidemment, les sourires des enfants, des parents et des grands-parents. « On se rend de plus en plus compte que pour cette tranche d’âge, à savoir entre 1 année et 5, 6 ou 7 ans, il n’y a pas grand-chose. Je trouve donc que c’est essentiel », explique par ailleurs Rolf Amstutz, pour qui la Maison du Père Noël est toujours « une belle expérience ». La visite de l’émission Cœur à Cœur à Mormont a par ailleurs été « un moment très très fort, qui a apporté une visibilité extraordinaire ».

Au rayon des nouveautés, la présence d’une potière a été plutôt bien appréciée des visiteurs, alors que les prolongations nocturnes ont connu un succès plus mitigé : « Le soir, les parents rentrent avec leurs enfants. Peut-être qu’on pourrait commencer un peu plus tôt le samedi plutôt que de finir plus tard… » Cela confirme-t-il donc une nouvelle édition l’année prochaine ? « Il faudra en discuter avec les partenaires et les bénévoles », explique Rolf Amstutz. Affaire à suivre… /tbe

Rolf Amstutz : « On n’est pas dans du rentable, on est dans du viable, dans quelque chose qui permet aux gens de vivre et d’avoir du plaisir. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

