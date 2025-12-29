Gérard Ruch quitte ses fonctions à Haute-Sorne après 17 ans

C’est une figure du Conseil communal de Haute-Sorne qui quitte ses fonctions à la fin de l’année ...
C’est une figure du Conseil communal de Haute-Sorne qui quitte ses fonctions à la fin de l’année. Le centriste Gérard Ruch s’en va après 17 ans en place.

Une page se tourne au Conseil communal de Haute-Sorne. Gérard Ruch quittera ses fonctions en fin d’année. Responsable du dicastère de l’urbanisme, l’homme de 74 ans a siégé pendant 17 ans à l’exécutif communal, d’abord à celui de Bassecourt, puis depuis 2013 à celui de la commune fusionnée. Ces dernières années, le Plan d’aménagement local l’a beaucoup occupé. La révision du PAL a été acceptée en votation, mais des recours sont pendants. «  Il a monopolisé des dizaines de personnes. Il y avait trois bureaux, tout le Conseil communal, le Service de l’urbanisme. On a rencontré plus de 120 propriétaires, des dizaines de séances  », relève l’ancien pharmacien. Le septuagénaire se considère alors comme «  coordinateur  » et parle d’un «  travail d’équipe  ». Gérard Ruch précise que «  c’était le grand projet de cette commune fusionnée pour établir tous les projets d’avenir  ».

Gérard Ruch  : «  J’aime ce contact avec la population.  »

Des rencontres et le travail pour la collectivité

Si Gérard Ruch s’est lancé dans la politique, c’est pour se rendre utile pour la collectivité et nouer des contacts avec la population. À travers son dicastère de l’urbanisme, le centriste a eu l’occasion de mettre à l’épreuve son côté social. « En politique, on est toujours obligé de faire des compromis et il y a toujours des gens qui ne sont pas très contents », explique le septuagénaire. Ainsi il a multiplié les séances de conciliation avec comme principe : l’intérêt de la collectivité.


Un développement harmonieux

Gérard Ruch porte un regard bienveillant sur le développement de sa commune. Au moment de la fusion, en 2013, Haute-Sorne comptait environ 6'800 habitants. Désormais, elle comptabilise 7'500 résidents. Mais ce développement pose aussi quelques problèmes en termes d’infrastructures, notamment des écoles. « Il faudra dans les années à venir trouver des solutions, agrandir, créer des classes », explique le retraité, qui précise que c’est déjà le cas à Courfaivre. « J’ai toujours été partisan d’un développement ou alors on régresse. » /ncp


 

