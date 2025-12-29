Gérard Ruch quitte ses fonctions à Haute-Sorne après 17 ans

Des rencontres et le travail pour la collectivité

Si Gérard Ruch s’est lancé dans la politique, c’est pour se rendre utile pour la collectivité et nouer des contacts avec la population. À travers son dicastère de l’urbanisme, le centriste a eu l’occasion de mettre à l’épreuve son côté social. « En politique, on est toujours obligé de faire des compromis et il y a toujours des gens qui ne sont pas très contents », explique le septuagénaire. Ainsi il a multiplié les séances de conciliation avec comme principe : l’intérêt de la collectivité.





Un développement harmonieux

Gérard Ruch porte un regard bienveillant sur le développement de sa commune. Au moment de la fusion, en 2013, Haute-Sorne comptait environ 6'800 habitants. Désormais, elle comptabilise 7'500 résidents. Mais ce développement pose aussi quelques problèmes en termes d’infrastructures, notamment des écoles. « Il faudra dans les années à venir trouver des solutions, agrandir, créer des classes », explique le retraité, qui précise que c’est déjà le cas à Courfaivre. « J’ai toujours été partisan d’un développement ou alors on régresse. » /ncp