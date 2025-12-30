Consommation de l’eau en baisse à Develier

Une baisse de 20% de la consommation d’eau à Develier. La commune a indiqué dernièrement à sa population que la consommation est passée de 155'000 m3 en 2017 à 123'000 m3 en 2024. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette belle nouvelle. Un nouveau logiciel, installé en 2016, permet de suivre les variations du réseau d’eau de manière instantanée. De plus, les capteurs installés sur les conduites sont devenus plus performants. Le responsable du service des eaux, Johann Stalder, précise qu’ils enregistrent le bruit la nuit de 2h à 4h, lorsque personne n’utilise le réseau. Ce système permet de détecter les fuites et de les localiser plus facilement. D’autres petites modifications ont aussi eu des effets sur le taux de fuites. Le conseiller communal en charge du dicastère, Daniel Rohrbach, cite par exemple la pose de compteurs sur les fontaines et sur certains bâtiments communaux, ou encore la suppression de prises d’eau illégales.