Consommation de l’eau en baisse à Develier

La commune a transmis dernièrement à sa population que la consommation est passée de 155'000 ...
Consommation de l’eau en baisse à Develier

La commune a transmis dernièrement à sa population que la consommation est passée de 155'000 m3 en 2017 à 123'000 m3 en 2024.

Johann Stalder, le responsable du service des eaux à Develier, peut être fier d’annoncer une baisse de la consommation d’eau. Johann Stalder, le responsable du service des eaux à Develier, peut être fier d’annoncer une baisse de la consommation d’eau.

Une baisse de 20% de la consommation d’eau à Develier. La commune a indiqué dernièrement à sa population que la consommation est passée de 155'000 m3 en 2017 à 123'000 m3 en 2024. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette belle nouvelle. Un nouveau logiciel, installé en 2016, permet de suivre les variations du réseau d’eau de manière instantanée. De plus, les capteurs installés sur les conduites sont devenus plus performants. Le responsable du service des eaux, Johann Stalder, précise qu’ils enregistrent le bruit la nuit de 2h à 4h, lorsque personne n’utilise le réseau. Ce système permet de détecter les fuites et de les localiser plus facilement. D’autres petites modifications ont aussi eu des effets sur le taux de fuites. Le conseiller communal en charge du dicastère, Daniel Rohrbach, cite par exemple la pose de compteurs sur les fontaines et sur certains bâtiments communaux, ou encore la suppression de prises d’eau illégales.

Johann Stalder : « Ces outils informatiques ont permis d’améliorer les taux de fuite. »

Ecouter le son

Le coup de main des citoyens

Depuis 2021, le taux de fuite est désormais de 11%, comme la moyenne nationale, et reste stable. Johann Stalder remarque que la consommation d’eau continue de baisser. Selon lui, les quelques litres économisés sont l’œuvre des citoyens. « Beaucoup de personnes posent des citernes pour récupérer les eaux de pluie pour pouvoir arroser le jardin. » Le voyer communal relève aussi que quelques habitants se rendent à la fontaine, qui est alimentée par sa propre source, pour remplir leurs arrosoirs. /ncp


 

Actualités suivantes

Des déprédations au téléski des Genevez

Des déprédations au téléski des Genevez

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 15:20

Faits marquants 2025 : l’affaire Courtet

Faits marquants 2025 : l’affaire Courtet

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 12:30

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 11:20

Un chemin coloré pour la paix à Tramelan

Un chemin coloré pour la paix à Tramelan

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 10:40

Articles les plus lus

Un chemin coloré pour la paix à Tramelan

Un chemin coloré pour la paix à Tramelan

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 10:40

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 11:20

Explosion de deux bancomats à Marin

Explosion de deux bancomats à Marin

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 11:53

Faits marquants 2025 : l’affaire Courtet

Faits marquants 2025 : l’affaire Courtet

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 12:30

Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 10:34

Un chemin coloré pour la paix à Tramelan

Un chemin coloré pour la paix à Tramelan

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 10:40

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 11:20

Explosion de deux bancomats à Marin

Explosion de deux bancomats à Marin

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 11:53

Une sensibilisation et pas qu’une loi contre les violences domestiques

Une sensibilisation et pas qu’une loi contre les violences domestiques

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 12:30

Gérard Ruch quitte ses fonctions à Haute-Sorne après 17 ans

Gérard Ruch quitte ses fonctions à Haute-Sorne après 17 ans

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 14:30

Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 10:34

Explosion de deux bancomats à Marin

Explosion de deux bancomats à Marin

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 11:53