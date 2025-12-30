Faits marquants 2025 : la rénovation du collège Stockmar

L’établissement construit en 1966 était devenu vétuste. Lors d’une visite, son directeur Patrick Bandelier nous avait montré l’état du bâtiment, qui ne correspondait plus aux normes actuelles. Le 18 mai, les citoyens des 19 communes du district ont accepté le crédit de 30 millions de francs qui comprend donc la rénovation et la construction d’une double salle de sport. La proportion de oui a atteint 75%. Très rapidement, le corps enseignant et la direction de Stockmar ont organisé le déménagement avec l’aide des élèves qui au moment de quitter le bâtiment étaient parfois émus. Dès la rentrée d’août, adolescents et enseignants ont pris leur quartier, pour la plupart, à l’école Sainte-Ursule qui était vide depuis quelques années. Et à la mi-août, ce sont les artisans qui ont posé leurs valises au collège Stockmar pour le début des travaux avec comme objectif un retour des élèves à la rentrée 2027. /ncp