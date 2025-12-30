Un chemin coloré pour la paix à Tramelan

À Tramelan, les six stèles du chemin de la Croix sont désormais illuminées chaque soir. Installées depuis 2015 près du CIP, ces œuvres en verre coloré rendaient jusqu’ici hommage à Albert Gobat, prix Nobel de la Paix en 1902, mais restaient privées de lumière en raison d’un dépassement de budget à l’époque.

Mandatées par la commune et réalisées par des artistes, les stèles étaient visibles de jour, mais leur dimension symbolique demeurait incomplète. Dix ans plus tard, le projet est enfin abouti grâce à l’installation de six petits panneaux solaires, en collaboration avec la commission de la culture. « Nous avons constaté que c’était quelque chose d’important pour la population, c’est toute une symbolique qui prend vie avec cette illumination », explique Vincent Glauser, conseiller municipal en charge de la culture.

L’artiste Jean-Pierre Gerber, à l’origine du projet, voit dans cette illumination solaire un écho direct à son message. « La paix, c'est une chose qu'il faut soigner. Parfois elle brille longtemps, on est content de la voir. Parfois on a peur de ne plus la voir. » Désormais éclairées de l’intérieur, les stèles rappellent chaque soir la fragilité et la nécessité de la paix. /jse