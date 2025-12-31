Faits marquants 2025 : la venue de la Bible de Moutier-Grandval

Malgré ces contraintes, ce sont 18'000 personnes qui ont pris la peine de réserver un créneau pour visiter l’exposition « Sur les traces d’un chef-d’œuvre ». Après trois mois, au terme de cette aventure, la conservatrice Nathalie Fleury relevait les moments forts : « Quand j’ai moi-même découvert la Bible, quand on l’a mise en vitrine. C’était beaucoup d’émotions ».

Les visiteurs venaient de la région, mais évidemment aussi de toute la Suisse, voire même de l’étranger. Des Anglais de passage dans le Jura sont passés par le Musée jurassien d’art et d’histoire puisqu’à Londres, la Bible de Moutier-Grandval n’est pas exposée. Tous ont admiré les nombreuses illustrations et les enluminures qui témoignent du savoir-faire des moines copistes de l’époque carolingienne. « Quand vous voyez ces yeux qui brillent et puis quand vous sentez toute cette émulation, ça m’a portée », réagissait Nathalie Fleury à la fin de l’exposition.

La Bible de Moutier-Grandval est depuis retournée à Londres. /ncp