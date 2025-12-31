Faits marquants 2025 : les droits de douane américains

Depuis le choc du printemps dernier et l’annonce de 39 % de droits de douane jusqu’au rebondissement ...
Faits marquants 2025 : les droits de douane américains

Depuis le choc du printemps dernier et l’annonce de 39 % de droits de douane jusqu’au rebondissement de mi-novembre et la baisse des taxes à 15 %, l’économie jurassienne a tremblé. Rétrospective.

Les États-Unis ont annoncé des droits de douane de 39% le jour de la fête nationale. (AP Photo/John McDonnell, File.) Les États-Unis ont annoncé des droits de douane de 39% le jour de la fête nationale. (AP Photo/John McDonnell, File.)

Souvenez-vous de cette image, début avril : le président américain Donald Trump brandit un panneau qui présente une vaste série de droits de douane contre des dizaines de pays. Une annonce choc suivie de plusieurs rebondissements ces derniers mois, notamment pour la Suisse, d’abord taxée à 39 % puis à 15 %. L’économie jurassienne a été fortement touchée par cette nouvelle donne commerciale. Notre rétrospective du jour revient sur la secousse provoquée dans le Jura depuis le printemps dernier.

Rétro 2025 : les droits de douane américains

Ecouter le son

La dernière fête nationale suisse a été marquée par un coup de théâtre : les produits helvétiques se retrouvent taxés à hauteur de 39% par les États-Unis, taux le plus élevé d’Europe… L’industrie jurassienne, largement tournée vers l’exportation, notamment pour les secteurs de l’horlogerie et des machines, entre rapidement dans une crise profonde, alors que Berne et Washington continuent de négocier. Début septembre, le ministre jurassien de l’Économie Stéphane Theurillat annonce le recours massif à la RHT, des licenciements et de possibles délocalisations. Soulagement mi-novembre, le Conseil fédéral annonce un accord avec les États-Unis : les droits de douane baissent de 39 % à 15 %. En échange de cette réduction des droits de douane, la Suisse doit abaisser ses taxes sur une série de produits américains et le secteur privé suisse promet près de 200 milliards de dollars d’investissement aux États-Unis. /mmi

Découvrez les autres épisodes de notre retrospective :


