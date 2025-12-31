Faits marquants 2025 : les droits de douane américains

La dernière fête nationale suisse a été marquée par un coup de théâtre : les produits helvétiques se retrouvent taxés à hauteur de 39% par les États-Unis, taux le plus élevé d’Europe… L’industrie jurassienne, largement tournée vers l’exportation, notamment pour les secteurs de l’horlogerie et des machines, entre rapidement dans une crise profonde, alors que Berne et Washington continuent de négocier. Début septembre, le ministre jurassien de l’Économie Stéphane Theurillat annonce le recours massif à la RHT, des licenciements et de possibles délocalisations. Soulagement mi-novembre, le Conseil fédéral annonce un accord avec les États-Unis : les droits de douane baissent de 39 % à 15 %. En échange de cette réduction des droits de douane, la Suisse doit abaisser ses taxes sur une série de produits américains et le secteur privé suisse promet près de 200 milliards de dollars d’investissement aux États-Unis. /mmi