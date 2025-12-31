Un mois de décembre particulièrement sombre en Suisse, le Jura plutôt épargné

Le brouillard de ce mois de décembre a été l’un des plus tenaces depuis une centaine d’années, selon MétéoNews. Dans le Jura l’ensoleillement était plutôt au-dessus de la norme.
Le brouillard s’est montré particulièrement persistant en ce mois de décembre en Suisse et plus encore chez nos voisins de la région des Trois-Lacs et du pied du Jura. « Ce mois fait partie des cinq mois de décembre les plus sombres depuis plus de 100 ans », relève Vincent Devantay, météorologue à MétéoNews.
Vincent Devantay « L’air froid stagne parce qu’on a une configuration de cuvette au pied du Jura. »
Si Neuchâtel n’a comptabilisé qu’une dizaine d’heures de soleil durant le mois de décembre, les vallons jurassiens et l’Ajoie ont bénéficié d’un mois majoritairement ensoleillé et doux, souligne Vincent Devantay.
« Le pied Nord du Jura a un ensoleillement nettement au-dessus de la norme. »
La pollution muscle le brouillard
Le brouillard tenace de ce mois de décembre s’inscrit à contre-courant de la tendance observée ces 40 dernières années, où il tend à se dissiper. « Nous avons constaté une nette diminution des jours de stratus et nous nous sommes progressivement habitués à des hivers un peu plus lumineux », observe Vincent Devantay. « C’est probablement dû à une diminution de la pollution aux particules fines, qui sont des noyaux de condensation autour desquels des particules d’humidité peuvent se former. » Il explique que la diminution de cette pollution est probablement en lien direct avec la diminution des jours de brouillard. /jti