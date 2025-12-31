Un mois de décembre particulièrement sombre en Suisse, le Jura plutôt épargné

Le brouillard de ce mois de décembre a été l’un des plus tenaces depuis une centaine d’années, selon MétéoNews. Dans le Jura l’ensoleillement était plutôt au-dessus de la norme.

Le pied du Jura (ici la vue du lac de Neuchâtel, prise de la Tourne), a vécu l’un des cinq mois de décembre les plus sombres depuis une centaine d’années, selon MétéoNews. Le pied du Jura (ici la vue du lac de Neuchâtel, prise de la Tourne), a vécu l’un des cinq mois de décembre les plus sombres depuis une centaine d’années, selon MétéoNews.

Le brouillard s’est montré particulièrement persistant en ce mois de décembre en Suisse et plus encore chez nos voisins de la région des Trois-Lacs et du pied du Jura. « Ce mois fait partie des cinq mois de décembre les plus sombres depuis plus de 100 ans », relève Vincent Devantay, météorologue à MétéoNews.

Vincent Devantay « L’air froid stagne parce qu’on a une configuration de cuvette au pied du Jura. »

Si Neuchâtel n’a comptabilisé qu’une dizaine d’heures de soleil durant le mois de décembre, les vallons jurassiens et l’Ajoie ont bénéficié d’un mois majoritairement ensoleillé et doux, souligne Vincent Devantay.

« Le pied Nord du Jura a un ensoleillement nettement au-dessus de la norme. »

La pollution muscle le brouillard

Le brouillard tenace de ce mois de décembre s’inscrit à contre-courant de la tendance observée ces 40 dernières années, où il tend à se dissiper. « Nous avons constaté une nette diminution des jours de stratus et nous nous sommes progressivement habitués à des hivers un peu plus lumineux », observe Vincent Devantay. « C’est probablement dû à une diminution de la pollution aux particules fines, qui sont des noyaux de condensation autour desquels des particules d’humidité peuvent se former. » Il explique que la diminution de cette pollution est probablement en lien direct avec la diminution des jours de brouillard. /jti

« On s’est progressivement habitué à avoir des hivers un peu plus lumineux. »

