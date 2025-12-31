Un mois de décembre particulièrement sombre en Suisse, le Jura plutôt épargné

La pollution muscle le brouillard

Le brouillard tenace de ce mois de décembre s’inscrit à contre-courant de la tendance observée ces 40 dernières années, où il tend à se dissiper. « Nous avons constaté une nette diminution des jours de stratus et nous nous sommes progressivement habitués à des hivers un peu plus lumineux », observe Vincent Devantay. « C’est probablement dû à une diminution de la pollution aux particules fines, qui sont des noyaux de condensation autour desquels des particules d’humidité peuvent se former. » Il explique que la diminution de cette pollution est probablement en lien direct avec la diminution des jours de brouillard. /jti