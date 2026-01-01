Le canton du Jura solidaire du Valais

Le Gouvernement jurassien a fait part de sa solidarité et de sa compassion à la suite du drame ...
Le Gouvernement jurassien exprimé sa solidarité avec le canton du Valais (photo: archives). Le Gouvernement jurassien exprimé sa solidarité avec le canton du Valais (photo: archives).

Le canton du Jura s’est mis à disposition du Valais pour apporter « tout le soutien nécessaire » après le drame de Crans-Montana. C’est ce qu’a indiqué le Gouvernement jurassien ce jeudi sur les réseaux sociaux. L’exécutif cantonal a tenu à « témoigner sa solidarité et sa compassion aux autorités valaisannes ». Il présente également « toute sa sympathie aux personnes et aux familles touchées de près ou de loin par la catastrophe ». « L’ensemble de la population jurassienne se tient aux côtés de la population valaisanne en ces jours difficiles », indique aussi le Gouvernement jurassien. L’incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un bar de Crans-Montana a fait plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés, selon le premier bilan annoncé par le canton du Valais. Plusieurs dizaines de blessés – dont certains sont grièvement brûlés – ont été accueillis dans plusieurs hôpitaux de Suisse. L’identification des victimes est en cours et l’opération pourrait prendre plusieurs jours. La cause de l’incendie n’est pas encore connue. /fco 


