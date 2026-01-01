Trois hommes suspectés de cambriolage arrêtés à Coeuve

Trois hommes ont été arrêtés mercredi soir, vers 19h40, à Coeuve et sont suspectés de cambriolage. Des mouvements suspects ont été signalés à la police aux abords d’une villa du village ajoulot. Des patrouilles de la police cantonale jurassienne et de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières ont été dépêchées sur place. Un homme a été arrêté au volant d’une voiture et deux autres ont été appréhendés alors qu’ils se cachaient derrière un arbre en périphérie du village. Ils ont été placés en arrestation provisoire. En parallèle, un cambriolage a été commis en début de soirée à Coeuve. L’enquête ouverte par le Ministère public devra déterminer le rôle des trois hommes et si d’autres cas sont survenus. /comm-fco

