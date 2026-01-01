Une bonne édition 2025 pour Nez Rouge Jura

Nez Rouge Jura a connu une bonne année 2025. L’opération s’est terminée la nuit dernière dans la région. Elle a permis de raccompagner 1'680 personnes chez elles contre 1’655 en 2024. Pas moins de 818 transports ont été réalisés par Nez Rouge Jura, contre 757 l’année précédente. La tendance est à la hausse, souligne avec satisfaction la présidente de Nez Rouge Jura, Valérie Bourquin. Les chiffres restent toutefois encore loin de la période d'avant le Covid lorsqu’ils atteignaient le double. La nuit du passage officiel de Moutier dans le Jura n’a pas donné beaucoup plus de travail à Nez Rouge Jura avec huit transports depuis la cité prévôtoise. Valérie Bourquin note que les participants s’étaient probablement organisés en amont pour utiliser les transports publics ou pour désigner un chauffeur qui resterait sobre. « L’important n’est pas le moyen qu’on utilise pour rentrer mais c’est de le faire en toute sécurité », souligne la présidente de Nez Rouge Jura. Au chapitre des satisfactions, Valérie Bourquin note aussi que de nouveaux bénévoles se sont mis à disposition de Nez Rouge Jura.

