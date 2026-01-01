Une nuit d’émotion pour Jean-Rémy Chalverat

L’arrivée officielle de Moutier dans le Jura a été fêtée comme il se doit dans la nuit de mercredi à jeudi. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la vieille ville de la cité prévôtoise. Le premier maire autonomiste de Moutier, Jean-Rémy Chalverat, était présent dans la foule. Il a confié sa vive émotion au micro d’Alexandre Rossé lors de l’émission spéciale de RFJ qui a accompagné cette nuit historique. « C’est surréaliste, c’est incroyable ce que je suis en train de vivre, j’ai encore de la peine à réaliser », a affirmé Jean-Rémy Chalverat, 40 ans après son élection à la mairie en 1986. « Je pense surtout aux militants qui sont décédés maintenant et qui ne sont plus là pour le voir, c’est mon immense regret », a également indiqué le premier maire autonomiste de Moutier. Jean-Rémy Chalverat affirme aussi qu’il n’a jamais douté de l’issue favorable de son combat et des partisans du Jura. « Je regrette que nous ayons été freinés par le Gouvernement jurassien de l’époque qui n’avait pas voulu jouer la carte de Moutier immédiatement après mon élection et je prétends toujours que nous avons perdu 20 ans avec l’Assemblée Interjurassienne. Mais je ne veux pas refaire l’histoire. On efface et on fête », a encore souligné Jean-Rémy Chalverat qui imagine l’avenir de sa ville « de manière très, très positive » dans le Jura. « La ville de Moutier était une quantité négligeable dans le canton de Berne. Aujourd’hui, elle est la deuxième ville du Jura et cela va changer beaucoup de choses pour Moutier », conclut Jean-Rémy Chalverat.

