Une « soirée magique » pour Marcel Winistoerfer

Le passage à la nouvelle année a été festif à Moutier pour célébrer l’entrée officielle de la cité prévôtoise dans la République et Canton du Jura. Plusieurs milliers de personnes s’étaient rassemblées en vieille ville pour vivre ce moment historique dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucun incident n’a été signalé, a indiqué la police cantonale jurassienne qui a également relevé « le bon accueil de la population prévôtoise » puisque ce sont les forces de l’ordre jurassiennes qui assurent désormais la sécurité à Moutier. Le maire de Moutier, Marcel Winistoerfer, était l’invité du journal de 12h15 de RFJ ce jeudi. Il a d’abord eu une pensée pour les victimes du drame de Crans-Montana qui a fait plusieurs dizaines de morts lors de l’incendie d’un bar survenu dans la nuit. « Là, c’est l’horreur alors que nous, on fête. Il y a un paradoxe terrible », a souligné Marcel Winistoerfer. Le maire de Moutier confie toutefois avoir vécu « une soirée magique ». Marcel Winistoerfer parle aussi d’un « immense sentiment d’aboutissement d’arriver au bout d’un chemin qui était quand même une longue aventure ». Il a également affirmé qu’à titre personnel il se fixait comme priorité de « rassembler encore plus de monde autour du projet » pour évoquer la partie de la population prévôtoise qui n’a pas soutenu le rattachement de la ville au canton du Jura. Marcel Winistoerfer se dit admiratif du travail réalisé pour accueillir la ville dans le Jura et affiche son optimisme pour l’avenir de Moutier. « Je vois Moutier resplendir à nouveau même si nous avons actuellement un problème de démographie. Il faut inverser la tendance mais je suis confiant en nos bases économiques, culturelles et sociales », indique Marcel Winistoerfer. /fco

