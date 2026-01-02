L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

L’Hôpital du Jura n’est pour l’heure par impacté par le dramatique incendie qui a touché un bar de Crans-Montana. Une quarantaine de personnes sont mortes dans un bar de la station valaisanne durant la nuit du Nouvel An, alors qu’une centaine de blessés sont hospitalisés dans plusieurs établissements, la plupart en urgence absolue. « L’Hôpital du Jura a offert son aide pour prêter du matériel ou accueillir des patients déviés d’autres hôpitaux qui auraient besoin de place pour soigner des blessés de Crans-Montana, mais il n’a pour l’heure pas été sollicité », a expliqué vendredi matin son responsable de la communication Matthieu Berberat, qui précise que l’établissement fonctionne de manière standard et ne craint pas de surcharge.

Par ailleurs, le ministre de la Santé Stéphane Theurillat a confié à RFJ n’avoir, à ce stade, pas connaissance d’éventuelles victimes jurassiennes.

A noter qu’en signe de deuil, de respect et de recueillement, les autorités communales de Courrendlin ont décidé de mettre les drapeaux en berne devant les bâtiments communaux. « Ce geste symbolique témoigne de la proximité et du soutien de l’ensemble de la population de Courrendlin envers le canton du Valais et ses habitants », selon un communiqué. /emu