Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Paco Luescher réside ponctuellement dans la station valaisanne où il était présent la nuit de l’incendie qui a fait une quarantaine de morts dans un bar. 

Les gens se recueillent et déposent des bougies et des fleurs en hommage aux victimes de l'incendie survenu dans un bar de Crans-Montana. (Photo: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Les gens se recueillent et déposent des bougies et des fleurs en hommage aux victimes de l'incendie survenu dans un bar de Crans-Montana. (Photo: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Crans-Montana est meurtri par le drame qui s’est produit au bar « Le Constellation ». Une quarantaine de personnes a perdu la vie dans l’incendie qui s’y est déclaré durant la nuit du Nouvel An, alors qu’une centaine de blessés sont hospitalisés, la plupart en urgence absolue. Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies jeudi soir dans la station valaisanne pour rendre hommage aux victimes. Le Prévôtois Paco Luescher réside ponctuellement à Crans-Montana où sa famille possède un appartement et où il travaille comme dameur sur les pistes du domaine skiable. « Je suis passé dans la rue où se trouve le bar où le drame s’est produit vers 1h45. Le secteur était bouclé et plus j’avançais vers ce lieu, plus on entendait des cris, des gens qui hurlaient et on voyait de la détresse. J’ai d’abord eu de la peine à distinguer qu’il s’était produit quelque chose d’aussi grave. Ça fait énormément de peine de voir toutes ces personnes dans les rues, soit qui cherche à retrouver des proches, soit qui sont endeuillées. Vendredi, je suis allé faire mes courses et les gens, qui sont d’habitude sympathiques et ouverts, avaient plutôt tendance à regarder par terre », explique Paco Luescher, qui est aussi sapeur-pompier volontaire au sein du CRISM de Moutier. /emu

Paco Luescher : « L’ambiance est particulièrement lourde. »

