Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les sorties au cinéma vont se bousculer ces prochains mois. Après une année 2025 plutôt mitigée dans les salles suisses, notamment en raison de la concurrence des différentes plateformes et d’effets résiduels de la grève des scénaristes américains, 2026 s’annonce prometteuse avec de potentiels blockbuster. Parmi les longs métrages les plus attendus figurent notamment Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, Hamnet de Chloé Zhao, La Grazia de Paolo Sorrentino ou Hurlevent d’Emerald Fennell. « C’est toujours difficile de prévoir les cartons, mais je dirais qu’il y a quand même plusieurs films qui sont très attendus. On peut citer le prochain Steven Spielberg Disclosure Day et le nouveau film de Christopher Nolan L'Odyssée avec Matt Damon dans le rôle d’Ulysse ou encore celui d’Alejandro González Iñárritu Digger avec Tom Cruise », explique le consultant cinéma Vincent Adatte. Des suites sont aussi prévues, parmi lesquelles Dune : Troisième partie, Le diable s'habille en Prada 2, ou encore de nouveaux volets de Spiderman et des Avengers.
Vincent Adatte : « La rentrée de janvier sera déjà assez extraordinaire. »
Côté suisse, le film « À bras-le-corps » de Marie-Elsa Sgualdo sortira en février. Nominé à la Mostra de Venise en septembre, il se déroule dans les années 1940 dans le Jura à la frontière suisse et parle d’émancipation. Les plus jeunes devraient aussi être gâtés, particulièrement avec Toys Story 5 et le nouveau volet de Shaun le mouton. « Je pense que c’est par rapport aux films jeunes publics que les plateformes ont fait le plus de mal par rapport au cinéma en salle, dans le sens qu’avec Disney par exemple, il y a une tendance à diffuser les films directement sur les plateformes, ce qui fait qu’il y a moins de films familiaux à aller voir. Cette année, il y en a beaucoup qui sont intéressants, donc je crois qu’on va assister à un retour du cinéma pour enfants sur le grand écran », se réjouit Vincent Adatte.
« Le cinéma suisse vit une période de production assez intense. »
Selon Vincent Adatte, il y a aussi de belles choses à attendre du côté de la France qui se réserve souvent pour le Festival de Cannes au niveau des annonces, notamment du côté du cinéma d’auteur. /emu