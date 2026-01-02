Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Vincent Schaller a, notamment, contribué à l’élaboration de fragrances pour des célébrités et des grandes marques. « J’aime particulièrement les notes masculines, épicées et boisées que je tire de mes origines jurassiennes. Une autre de mes passions, c’est la cuisine et j’aime mettre un côté gourmand dans mes parfums. J’ai des madeleines de Proust, comme la confiture à l’abricot qui me rappelle celle de ma maman. Il faut toujours penser à vouloir faire un parfum qui n’existe pas encore, ce qui est très difficile. Il faut essayer des nouvelles choses et un jour un nouvel accord émerge », confie Vincent Schaller, qui trouve ses inspirations dans ses voyages et l’univers gastronomique, en particulier.

Le parfumeur explique également que le métier évolue. Au niveau de la législation, il faut de plus en plus tenir compte de contraintes de sécurité dermatologiques. Il y a aussi une évolution permanente des goûts des consommateurs. Les parfums commerciaux les plus connus et répandus laissent désormais la place à une parfumerie davantage personnalisée et qualitative. /emu