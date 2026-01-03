Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

L’arrivée de l’A16 dans le Jura a pu limiter le déplacement de la faune sauvage. Pour éviter ces contraintes, des mesures ont été prises notamment entre Bressaucourt et Courtedoux avec la construction de deux passages à faune, l’un supérieur, l’autre inférieur. Dans le corridor faunistique de Choindez, l’autoroute passe sur un viaduc, la route cantonale a aussi été déplacée et un ruisseau a été remis à ciel ouvert. Dernièrement, le bureau Biotec, qui est chargé d’assurer le suivi de ces mesures après environ dix ans, a remis son rapport. Il se base sur l’analyse de clichés pris par des pièges photos.





Mesures concluantes en Ajoie

A trois reprises pendant ces dix ans, deux mois au printemps et deux mois en automne, des milliers de clichés pris par neuf pièges photo à infrarouge ont été analysés. On y découvre des dizaines d’animaux, presque tous les mammifères sauvages présents en Ajoie. Récemment un phénotype chat sauvage a été aperçu sur une photo. « La proportion de mammifères sauvages à augmenter au fil des années », relève Pauline Guillemin. La biologiste chez Biotec explique que les animaux ont probablement appris l’existence de ces passages et son utilisation.

Le tunnel d’Essapeux et le pont du Bô d’Estai se sont aussi progressivement recouverts de végétation, ce qui leur donne un aspect de plus en plus naturel. Et sur les clichés, certains animaux présentent des comportements paisibles, selon Pauline Guillemin. Elle indique que « ces passages à faune sont clairement utilisés pour des déplacements », mais aussi pour se nourrir, confirmant que le bruit et la luminosité des véhicules ne sont pas dérangeants pour ces animaux.