Faire connaître le SIRAC

En ce début d’année, le Syndicat d’initiative régional d’Ajoie et du Clos du Doubs change de ...
Faire connaître le SIRAC

En ce début d’année, le Syndicat d’initiative régional d’Ajoie et du Clos du Doubs change de président. Nicolas Maître reprend la fonction qu’occupait Eric Gigandet depuis une vingtaine d’années.

Nicolas Maître veut faire connaître le SIRAC. Nicolas Maître veut faire connaître le SIRAC.

Le SIRAC a un nouveau président depuis le début d’année. Le Syndicat d’initiative régional d’Ajoie et du Clos du Doubs est désormais présidé par Nicolas Maître, qui a pris la place qu’Eric Gigandet occupait depuis une vingtaine d’années. Créé il y a 40 ans, le SIRAC manque pourtant de visibilité, selon son nouveau président. « Par rapport à une question d’un conseiller communal, on s’est rendu compte que les gens cotisent depuis un certain moment, mais ne savent pas exactement quel est le rôle du SIRAC et ce qu’on fait avec cet argent », explique Nicolas Maître.

Depuis, le comité rencontre les exécutifs des communes membres qui peuvent ainsi poser des questions et proposer des projets à soutenir. Des projets en lien avec le tourisme doux. Cette année, le Syndicat va par exemple participer à l’aménagement de deux sentiers didactiques, à l’agencement d’une place de jeux à Montenol et à la rénovation des fontaines de l’association ResSources.

Nicolas Maître : « Le SIRAC est un levier pour concrétiser des projets. »

Ecouter le son

De petites participations

Les fonds du SIRAC sont alimentés par une contribution des communes, soit 15 centimes par habitant, et par les entreprises à hauteur de 50 francs. Les projets sont soutenus à hauteur de quelques milliers de francs. Des petites sommes qui font office de levier, selon le nouveau président. « On sait que lorsqu’il y a des aides extérieures, ça permet bien souvent de décrocher un plus grand montant de la part d’associations subventionnaires », explique Nicolas Maître.


Des projets porteurs

Eric Gigandet porte un regard positif sur le développement du tourisme dans le district, même si « on peut toujours faire mieux ». Le désormais ancien président du SIRAC se remémore les activités disponibles lors de la création de ce syndicat et l’effervescence actuelle et cite notamment le développement des Circuits secrets de Porrentruy et de St-Ursanne. De son côté, le SIRAC a mis sur pied de petites fiches sur les activités touristiques, qui sont toujours disponibles dans les différents lieux d’accueil du public. Le citoyen de Haute-Ajoie donne aussi comme exemple des sets de table ou encore le balisage de circuits de Nordic Walking.

Eric Gigandet : « Le SIRAC a porté plusieurs projets très intéressants pour les prestataires touristiques. »

Ecouter le son

Les deux autres districts, de Delémont et des Franches-Montagnes, peuvent aussi compter sur leur propre Syndicat d’initiative régional dans le but de contribuer au développement du tourisme. /ncp


 

Actualités suivantes

Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 14:30

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 10:36

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 16:15

2026 et ses changements légaux

2026 et ses changements légaux

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 13:33

Articles les plus lus

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 10:11

2026 et ses changements légaux

2026 et ses changements légaux

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 13:33

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 16:15

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 10:36

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:25

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 10:11

2026 et ses changements légaux

2026 et ses changements légaux

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 13:33

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 16:15

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:22

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:36

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:25

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 10:11