Faire connaître le SIRAC

Le SIRAC a un nouveau président depuis le début d’année. Le Syndicat d’initiative régional d’Ajoie et du Clos du Doubs est désormais présidé par Nicolas Maître, qui a pris la place qu’Eric Gigandet occupait depuis une vingtaine d’années. Créé il y a 40 ans, le SIRAC manque pourtant de visibilité, selon son nouveau président. « Par rapport à une question d’un conseiller communal, on s’est rendu compte que les gens cotisent depuis un certain moment, mais ne savent pas exactement quel est le rôle du SIRAC et ce qu’on fait avec cet argent », explique Nicolas Maître.

Depuis, le comité rencontre les exécutifs des communes membres qui peuvent ainsi poser des questions et proposer des projets à soutenir. Des projets en lien avec le tourisme doux. Cette année, le Syndicat va par exemple participer à l’aménagement de deux sentiers didactiques, à l’agencement d’une place de jeux à Montenol et à la rénovation des fontaines de l’association ResSources.