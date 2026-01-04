Faire connaître le SIRAC

Le SIRAC a un nouveau président depuis le début d’année. Le Syndicat d’initiative régional d’Ajoie et du Clos du Doubs est désormais présidé par Nicolas Maître, qui a pris la place qu’Eric Gigandet occupait depuis une vingtaine d’années. Créé il y a 40 ans, le SIRAC manque pourtant de visibilité, selon son nouveau président. « Par rapport à une question d’un conseiller communal, on s’est rendu compte que les gens cotisent depuis un certain moment, mais ne savent pas exactement quel est le rôle du SIRAC et ce qu’on fait avec cet argent », explique Nicolas Maître.
Depuis, le comité rencontre les exécutifs des communes membres qui peuvent ainsi poser des questions et proposer des projets à soutenir. Des projets en lien avec le tourisme doux. Cette année, le Syndicat va par exemple participer à l’aménagement de deux sentiers didactiques, à l’agencement d’une place de jeux à Montenol et à la rénovation des fontaines de l’association ResSources.
Nicolas Maître : « Le SIRAC est un levier pour concrétiser des projets. »
De petites participations
Les fonds du SIRAC sont alimentés par une contribution des communes, soit 15 centimes par habitant, et par les entreprises à hauteur de 50 francs. Les projets sont soutenus à hauteur de quelques milliers de francs. Des petites sommes qui font office de levier, selon le nouveau président. « On sait que lorsqu’il y a des aides extérieures, ça permet bien souvent de décrocher un plus grand montant de la part d’associations subventionnaires », explique Nicolas Maître.
Des projets porteurs
Eric Gigandet porte un regard positif sur le développement du tourisme dans le district, même si « on peut toujours faire mieux ». Le désormais ancien président du SIRAC se remémore les activités disponibles lors de la création de ce syndicat et l’effervescence actuelle et cite notamment le développement des Circuits secrets de Porrentruy et de St-Ursanne. De son côté, le SIRAC a mis sur pied de petites fiches sur les activités touristiques, qui sont toujours disponibles dans les différents lieux d’accueil du public. Le citoyen de Haute-Ajoie donne aussi comme exemple des sets de table ou encore le balisage de circuits de Nordic Walking.
Eric Gigandet : « Le SIRAC a porté plusieurs projets très intéressants pour les prestataires touristiques. »
Les deux autres districts, de Delémont et des Franches-Montagnes, peuvent aussi compter sur leur propre Syndicat d’initiative régional dans le but de contribuer au développement du tourisme. /ncp