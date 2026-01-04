Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Le canton du Jura montre sa compassion. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, samedi après-midi, les autorités cantonales informent que les drapeaux seront en berne ces cinq prochains jours sur l’ensemble des bâtiments officiels. Ce « signe de deuil et de solidarité à la suite du drame survenu à Crans-Montana » est partagé par la quasi-totalité des cantons. La publication précise que « le canton du Jura exprime sa profonde sympathie aux victimes, à leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce terrible événement ». /ncp