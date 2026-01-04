Le canton du Jura montre sa compassion. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, samedi après-midi, les autorités cantonales informent que les drapeaux seront en berne ces cinq prochains jours sur l’ensemble des bâtiments officiels. Ce « signe de deuil et de solidarité à la suite du drame survenu à Crans-Montana » est partagé par la quasi-totalité des cantons. La publication précise que « le canton du Jura exprime sa profonde sympathie aux victimes, à leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce terrible événement ». /ncp
Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana
Tous les drapeaux sont en berne ces cinq prochains jours sur les bâtiments officiels du canton ...
RFJ
Actualités suivantes
Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves
Région • Actualisé le 02.01.2026 - 16:25
Articles les plus lus
L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana
Région • Actualisé le 02.01.2026 - 13:36
Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves
Région • Actualisé le 02.01.2026 - 16:25
L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana
Région • Actualisé le 02.01.2026 - 13:36
Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves
Région • Actualisé le 02.01.2026 - 16:25
L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana
Région • Actualisé le 02.01.2026 - 13:36