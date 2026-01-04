Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Tous les drapeaux sont en berne ces cinq prochains jours sur les bâtiments officiels du canton ...
Les drapeaux sont en berne, comme ici sur l'Hôtel du Parlement. Les drapeaux sont en berne, comme ici sur l'Hôtel du Parlement.

Le canton du Jura montre sa compassion. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, samedi après-midi, les autorités cantonales informent que les drapeaux seront en berne ces cinq prochains jours sur l’ensemble des bâtiments officiels. Ce « signe de deuil et de solidarité à la suite du drame survenu à Crans-Montana » est partagé par la quasi-totalité des cantons. La publication précise que « le canton du Jura exprime sa profonde sympathie aux victimes, à leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce terrible événement ». /ncp


 

