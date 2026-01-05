Des mots pour panser

Dans son billet d’humeur de « La Matinale », Sandra revient avec ses mots sur le drame de ...
Dans son billet d’humeur de « La Matinale », Sandra revient avec ses mots sur le drame de Crans-Montana.

Sandra était invitée dans « La Matinale » ce lundi à 7h50. (Photo d’archives.) Sandra était invitée dans « La Matinale » ce lundi à 7h50. (Photo d’archives.)

Ce lundi dans « La Matinale », Sandra rend hommage aux victimes du drame de Crans-Montana dans son billet d’humeur.

Sandra : « C’est le jour de l’an et j’ai quinze ans. »

