Deux moutons tués à Ederswiler, un « grand canidé » suspecté

Deux moutons ont été retrouvés morts à Ederswiler, suite à une attaque attribuée à un grand canidé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. L'Office de l'environnement jurassien suspecte l'implication d'un loup isolé, mais des investigations sont toujours en cours pour déterminer avec certitude l'origine de cette attaque.

Un garde-faune cantonal s'est rendu sur place et a constaté que les animaux n'avaient pas été consommés par le prédateur. « Sur la base des éléments observés, l'implication d'un grand canidé est envisagée, sans qu'il soit possible à ce stade de conclure de manière définitive », indique l'Office de l'environnement dans un communiqué. Des analyses complémentaires sont en cours pour identifier formellement l'auteur de l'attaque.

Il est à noter que les conditions de détention des moutons ne répondaient pas aux exigences fédérales en matière de protection des troupeaux. Par conséquent, ces pertes ne seront pas comptabilisées dans le quota de proies pouvant mener à une éventuelle autorisation de tir du prédateur responsable.

Le préposé cantonal à la protection des troupeaux a été informé de la situation afin de sensibiliser les exploitants agricoles du secteur. Il rappellera l'importance de renforcer les mesures de protection, qui sont soutenues par l'État jurassien depuis le retour du loup dans le canton.

Si le canton du Jura n'abrite pas de meute de loups, il est régulièrement traversé par des individus isolés en dispersion. La dernière attaque sur des animaux de rente dans le canton remontait à janvier 2025 à Soubey. L'Office de l'environnement communiquera ultérieurement sur les résultats des investigations en cours. /comm-mlm