L’ECA est l’autorité compétente en matière de protection des incendies dans le Jura

L’Établissement cantonal d’assurance effectue les contrôles des bâtiments. Il étudie les mesures à prendre dès la demande de permis de construire.
Le drame qui a frappé Crans-Montana au matin du 1er janvier 2026 interpelle un peu partout en Suisse sur la sécurité dans les établissements publics. Dans le Jura, l’Établissement cantonal d’assurance (ECA Jura) est l’autorité compétente en matière de protection contre les incendies des bâtiments, qu’il s’agisse d’établissements publics ou non. « Les règles sont édictées au niveau fédéral et les prescriptions sont établies par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie », indique ce lundi Monique Paupe, vice-directrice l’ECA Jura et responsable du département de prévention contre les incendies. Elle avoue réfléchir à des améliorations, notamment au niveau de la communication : « On peut toujours en faire plus en matière de prévention, mais je pense qu’on peut rappeler à tous les propriétaires qu’ils ont les responsabilités dans le cadre de l’exploitation de leur bâtiment. »
Monique Paupe « Un tel drame fait réfléchir »
Les mesures à prendre en matière de protection contre les incendies sont déterminées dès le dépôt d’un permis de construire. « Nous réalisons plusieurs types de contrôles. Pour les établissements publics, un contrôle de réception est réalisé à la fin des travaux. » Il en va de même lors de chaque demande de patente, en cas de changement de tenancier par exemple. L’ECA Jura- qui dispose des bases légales pour décréter des interdictions d’exploitation - réalise également des inspections périodiques des bâtiments. Monique Paupe souligne qu’il n’y a pas de mesures spécifiques concernant les établissements en sous-sol, mais relève la problématique des voies de fuite. /rce