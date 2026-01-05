L’ECA est l’autorité compétente en matière de protection des incendies dans le Jura

Le drame qui a frappé Crans-Montana au matin du 1er janvier 2026 interpelle un peu partout en Suisse sur la sécurité dans les établissements publics. Dans le Jura, l’Établissement cantonal d’assurance (ECA Jura) est l’autorité compétente en matière de protection contre les incendies des bâtiments, qu’il s’agisse d’établissements publics ou non. « Les règles sont édictées au niveau fédéral et les prescriptions sont établies par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie », indique ce lundi Monique Paupe, vice-directrice l’ECA Jura et responsable du département de prévention contre les incendies. Elle avoue réfléchir à des améliorations, notamment au niveau de la communication : « On peut toujours en faire plus en matière de prévention, mais je pense qu’on peut rappeler à tous les propriétaires qu’ils ont les responsabilités dans le cadre de l’exploitation de leur bâtiment. »